Afacere ieșeană de un milion de euro îngropată de un grangure de partid şi de stat. Vrea șpagă? Un om de afaceri din Iasi este impins pe marginea prapastiei chiar de catre statul roman, cel care are nevoie ca de aer de impozitele pe care i le-ar percepe. Ieseanul a cumparat balastiera de la Cristesti, insa autoritatile nu vor sa-i elibereze licenta de exploatare pentru a functiona. Ieseanul a facut inclusiv un credit de un milion de euro cu care a cumparat balastiera, si apoi a investit alti bani cu care a cumparat utilaje. Ulterior (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Iași, ca va discuta cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, despre susținerea Guvernului în Parlament, transmite corespondentul MEDIAFAX.Întrebata de jurnaliști la Iași, unde se afla vineri într-o vizita, daca va discuta cu Kelemen Hunor despre…

- Alin si Daniel Ambrozie, dar si tatal lor, Daniel V. Ambrozie au fost trimisi in judecata intr-un dosar al DIICOT Iasi fiind acuzati ca ar fi determinat mai multe tinere sa se prostitueze. Una dintre victime a fost Georgiana, care a fost abordata la inceputul acestui an de Daniel Ambrozie, cu care fusese…

- Astfel, de la 1 august, pr. Dominic-Richardo Baciu va sluji ca vicar la Bacau, la Biserica „Sfantul Nicolae", pr. Gabriel Balint va sluji la Roman, la Biserica „Inima Neprihanita", in timp ce Biserica „Sfantul Anton" din Husi va avea un nou vicar in persoana lui pr. Iulian-Gabriel Cocianga. In Neamt…

- Șapte orașe din Moldova s-au unit, marți, in Asociația „Moldova se Dezvolta”, care are, intre proiecte, realizarea Spitalului Regional de Urgența și Autostrada Ungheni - Iași – Targu Mureș. Președintele Asociației este primarul Iașului, Mihai Chirica.Asociația „Moldova se dezvolta” a fost…

- Primaria Piatra Neamț a gazduit marți, 23 iulie, momentul festiv al semnarii actului constitutiv al Asociației ”Moldova se dezvolta”. Prin iscaliturile lor, șapte primari de municipii din județele Moldovei au pus bazele acestui proiect, care se dorește a fi, in egala masura, o oportunitate pentru dezvoltarea…

- ■ un tinar de 24 de ani a murit intr-un accident ce a avut loc la Humulestii Noi ■ un alt eveniment rutier provocat de un nemtean a avut loc in judetul Iasi si s-a soldat cu un mort si opt raniti ■ au mai fost si alte evenimente nedorite ■ Week-end-ul a fost unul […] Articolul Neamt: Simbata insingerata…

- Primarul abia și-a terminat vila secreta, de 200.000 de euro, de la Frasin, și a trecut la o noua achiziție exorbitanta. A cumparat 836 mp pe Sararie, la 100 m de Bolta Rece, una din puținele suprafețe atat de mari care mai pot fi gasite in zona de case Centru-Copou. Tranzacția s-a facut pe numele fiului…

- „Sfarsitul lumii va fi atunci cand nu va mai fi carare de la vecin la vecin! Atunci cand nu se vor mai iubi oamenii. Caci fara iubire si fara Dumnezeu nu pot sa mai traiasca oamenii pe pamant!", a spus Papa, citand un calugar roman. Vizita la Iasi a avut parte de o mediatizare consistenta in intreaga…