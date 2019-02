Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a sustinut, marti, la invitatia B`nai B`rith, cea mai veche organizatie a comunitatii evreiesti din lume, o conferinta dedicata prezentarii prioritatilor Romaniei la conducerea Consiliului UE si oportunitatilor generate de aceasta…

- Aplauze si cronici entuziaste pentru Orchestra Nationala Simfonica a Romaniei, care iși incheie primul turneu in Statele Unite ale Americii. Spectacolul de final a avut loc la Washington. A fost dedicat Zilei Culturii Naționale si preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene.

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, a declarat ca e convins ca Romania va avea o presedintie a Consiliului UE de succes si ca va putea sa mentina solidaritatea Uniunii, precum si continuarea proiectelor in desfasurare.

- Materie prima din Germania, tehnologie ruseasca si design moldovenesc. E combinatia perfecta care i-a adus succes singurei mesterite de paslari de la noi, Olga Melnic. Ea confectioneaza de trei ani astfel de papuci, pe care ii vinde in intreaga lume.

- Jocul 'Kids - o afacere de succes' lansat de Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie (APPE) in parteneriat cu Alpha Bank Romania si dezvoltatorul Tara Interactive a fost omologat de Ministerul Educatiei Nationale, potrivit unui comunicat al bancii, scrie Agerpres. Conform documentului,…

- Bernie Sanders a mai candidat la funcția suprema in SUA și intentioneaza sa se prezinte din nou in 2020, cu condiția sa fie 'cel mai bine plasat' pentru a-l invinge pe republicanul Donald Trump, a declarat acesta pentru New York Magazine, transmite AFP. 'Daca apare altcineva care, dintr-un motiv…

- Numerosi calatori din Statele Unite au fost blocati pe aeroporturi in ultima zi a weekendului prelungit de Thanksgiving (Ziua Recunostintei), cand peste 1.240 de curse aeriene au fost anulate din cauza unei furtuni de zapada care s-a abatut asupra statelor din Midwest, potrivit meteorologilor americani,…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…