- Cornel Dinu e in razboi deschis cu Peluza „Catalin Hildan" și a avut un discurs extrem de dur la adresa ultrașilor, dupa ce aceștia il injurau pe Ionuț Negoița in timp ce Eugen Neagoe se zbatea intre viața și moarte la meciul pierdut cu Craiova, 0-2. „Mi-au luat-o si pulsul si tensiunea in sus cand…

- Au muncit peste hotare pentru a-și vedea visul implinit acasa. Este vorba despre un cuplu din orașul Singerei, care au construit o piscina moderna in locul unei foști gunoiști din localitate.

- Romanii din diaspora beneficiaza de fonduri europene nerambursabile pentru a se intoarce acasa și a-și deschide o afacere in Romania. Ei pot deveni antreprenori datorita proiectului „Smart-UP Diaspora”, prin care primesc 40.000 de euro, asistența și consultanța gratuita pentru a implementa o afacere…

- Cu cat creste numarul celor care vor sa si deschida o afacere pe cont propriu, cu atat e mai multa nevoie de informatii care sa ii ajute sa reuseasca. Pentru a evita drumul spre faliment, Civitta Strategy amp; Consulting ndash; una dintre cele mai reputate companii independente care ofera consultanta…

- Dupa ce acum cateva zile președintele Igor Dodon a spus ca de-al lungul celor zeci ani a Parteneriatului Estic, Republica Moldova, care inițial a fost considerata „o istorie de succes”, a devenit „enfant terrible” (din franceza, „copil teribil”), prim-ministrul Pavel Filip a venit cu o reacție.

- CFR Cluj are nevoie de un punct in disputa cu Craiova, programata duminica, de la ora 21.00, pentru a deveni campioana in acest sezon. Ardelenii isi asigura fanii ca vor face totul pentru a se bucura la finalul jocului cu oltenii de un nou titlu, al doilea consecutiv pentru echipa din Gruia.