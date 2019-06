Stiri pe aceeasi tema

- ​Startup-ul american Lime, care a adus, de vineri, și în București trotinetele electrice de închiriat de pe strada, a venit și cu programul sau „Juicers”, prin care bucureștenii vor putea face un ban în plus încarând acasa vehiculele firmei, a declarat, într-un…

- Lime, serviciul de inchiriere de trotinete electrice, s-a lansat vineri in Bucuresti, unde aduce peste 1.000 de trotinete electrice. Trotinetele sunt disponibile in principalele zone din Bucuresti, la gurile de metrou, langa parcuri, institutii publice, teatre si muzee, inforemaza News.ro. Citește…

- * CSU Craiova - FC Viitorul 1-2 (1-0). Martic ("16) / Mihaila ("70 – autogol), Dragus ("90^3). Echipa lui Hagi s-a impus neasteptat in Banie si a incheiat campionatul pe locul III, desi pentru acest deziderat era suficient si un rezultat egal. In prima repriza, "oltenii" au dominat meciul, au inscris…

- A fost veselie mare in Banie, astazi, la petrecerea de final de an, chiar daca CS U Craiova a ratat toate obiectivele și a ramas la mana Viitorului, in finala Cupei cu Astra, pentru a mai ajunge in Europa. Jucatorii au petrecut alaturi de patronul Mihai Rotaru pe terasa unui restaurant din oraș, iar…

- Așa cum se știe deja, Timișoara a introdus pe langa sistemul public de inchiriat biciclete și unul de inchiriat trotinete electrice. Cele cateva trotinete puse la dispoziția publicului timișorean sunt dotate cu sisteme de monitorizare prin GPS, locația acestora fiind afișata in timp real pe o aplicație…

- Așa cum se știe deja, Timișoara a introdus pe langa sistemul public de inchiriat biciclete și unul de inchiriat trotinete electrice. Cele cateva trotinete puse la dispoziția publicului timișorean sunt dotate cu sisteme de monitorizare prin GPS, locația acestora fiind afișata in timp real pe o aplicație…

- Corneliu Papura, 45 de ani, omul bun la toate la Craiova, a fost numit luni interimar pentru finalul de campionat care trebuie sa asigure celor de la CSU Craiova un loc in Europa. Corneliu Papura are misiunea sa duca echipa din Banie in cupele europene. "Papi" este o soluție interna, un apropiat și…

- Timisorenii au la dispozitie, incepand de luni, 25 de trotinete electrice cu care se pot plimba gratuit. Trotinetele, produse de o firma din Craiova, au fost cumparate de Primaria Timisoara. Dupa aprobarea bugetului, autoritatile locale vor sa cumpere inca 100 de trotinete.