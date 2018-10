Stiri pe aceeasi tema

- O cultura outdoor de cannabis a fost descoperita de politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Hunedoara, in urma a trei perchezitii efectuate la locuintele unor persoane banuite de trafic de droguri de risc. Politistii Serviciul de Combatere a Criminalitatii…

- Procurorii DIICOT si politisti din Teleorman au facut doua perchezitii la domiciliul unui tanar de 21 de ani si a bunicii sale, ambele in comuna teleormaneana Mosteni. Oamenii legii au confiscat 60 de grame de cannabis si cinci plante de cannabis in diferite stadii de evolutie.

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 27 septembrie a.c., politistii din cadrul PolitieI orasului Ovidiu au depistat un barbat, in varsta de 22 de ani, din orasul Ovidiu, pe numele caruia Tribunalul Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 3 ani si 4 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii…

- Aproximativ 100 de comprimate ecstasy, 50 de doze LSD si peste 5.500 de lei au fost ridicate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Harghita, in urma a doua perchezitii domiciliare efectuate sub coordonarea procurorului D.I.I.C.O.T.. Un barbat fost arestat preventiv pentru detinere…

- Noua persoane au fost depistate avand asupra lor droguri de risc si de mare risc la festivalul ,,Teknival Romania 2018”, doua dintre acestea fiind retinute pentru 24 de ore. „La data de 14 august, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca si cei din cadrul Inspectoratului…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, sub coordonarea procurorilor de la DIICOT Olt, au facut, marti, trei perchezitii in localitatea Tufeni, la locuintele unor persoane banuite de trafic si consum ilicit de droguri de risc. In urma perchezitiilor, politistii…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate Dambovita, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au descins la domiciliile unor persoane banuite de operatiuni cu droguri de risc. Patru barbati au fost arestati preventiv.La data de 18 iulie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii…