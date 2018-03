Stiri pe aceeasi tema

- Ce contine punga cu cadouri pe care o primesc castigatorii Oscar Maine seara va avea loc ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Laureatii vor pleca acasa nu doar cu mult-ravnita statueta de aur, ci si cu o punga plina cu cadouri ce valoreaza peste 100.000 de euro. Iata ce vor primi castigatorii din…

- Un barbat din comuna Vulturu este cercetat pentru ca a condus autoturismul pe drumurile publice sub influența alcoolului Joi, 1 martie a.c., ora 16.06, pe DN 23 pe raza comunei Vulturu, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești au inregistrat cu aparatul radar un autoturism care circula…

- Un carnețel ce aparține lui Drake a fost vandut pentru suma grandioasa de 54.000 de dolari. Carnețelul conținea versuri ale unor piese pe care Drake le-a scris la inceputurile carierei sale. Piesele sunt semnate cu adevaratul nume a lui Drake, Aubrey Graham, iar printre ele se afla și un omagiu adus…

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Zilele trecute a fost emis un raport cu privire la finanțele membrilor familiei regale britanice, din care reies informații interesante legate de averea lor individuala și felul in care iși gestioneaza venitul. Familia regala valoreaza 95 de miliarde de dolari! Conform celor incluse intr-un raport…

- Cateva tinere modele se plimba prin fata intrarii principale pentru a atrage privirea trecatorilor, in vreme ce clientii dau 30 de dolari pentru valetii din parcare si pentru dreptul de a-si afisa masinile de lux. In Miami ploua rar, dar atunci cand se intampla angajatii mall-ului Bal Harbour stau aliniati…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin 1 miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg.

- Samsung Electronics a înregistrat o cifra de afaceri de 65.98 trilioane woni (61,54 mld. dolari) și un profit operational de 15.15 trilioane woni (14,13 mld. dolari) în cel de al patrulea trimestru din 2017. În total, pentru întregul an 2017, Samsung…

- Minerii de bitcoin care au decis sa mai ramana in joc in mijlocul scufundarii preturilor ar putea sa afle in curand ca fantana s-a uscat, relateaza Bloomberg. O scadere de aproximativ 70% de la mijlocul lui decembrie incoace a facut profitabilitatea sa scada enorm. Scazand pana la pragul…

- Caderile bursiere de luni au redus averile celor mai bogati 500 de oameni din lume cu circa 114 miliarde de dolari, noteaza Bloomberg. Seful Berkshire Hathaway, Warren Buffet, al treilea cel mai bogat om de pe planeta, a fost cel mai afectat, pierzand 5,1 mld. dolari, potrivit Indicelui Bloomberg al…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. De ce?

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro propune o analiza deosebit de interesanta pentru cei care au investit in diversele monede virtuale și care doresc sa știe care este valoarea reala de piața a acestora.Digi24: Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ…

- Mai mult de 100 de miliarde de dolari au disparut pur si simplu din valoarea de piata in doar 24 de ore, potrivit Digi 24. Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10…

- Grupul Lenovo a anunțat astazi creșterea veniturilor înregistrateîn cel de-al treilea trimestru fiscal cu 6,3% fața de aceeașiperioada a anului anterior și 10% comparativ cu trimestrul anterior,la o valoare de 12,9 miliarde de dolari. În trimestrul încheiat la 31 decembrie…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, sustine, dupa clasarea acuzatiilor din dosarul Microsoft fata de mai multi fosti ministri, ca aceasta cauza a fost "praf in ochi", singurul scop, in viziunea lui Udrea, fiind afectarea socorului ei electoral la alegerile prezidentiale din 2014. " cu care se…

- Cirstea a fost invinsa, cu scorul de 7-5, 6-2, intr-o ora si 29 de minute de joc, de slovaca Dominika Cibulkova, locul 26 WTA. Romanca a condus cu 4-0 in debutul meciului, dar de atunci a mai castigat doar trei game-uri, iar adversara sa si-a adjudecat 13. A fost a cincea victorie a slovacei, la […]

- Lucrarea lui Picasso ''Femme au beret et a la robe quadrillee'' (Marie-Therese Walter), o reprezentare impresionanta a muzei artistului, evaluata la circa 50 de milioane de dolari, a fost expusa marti intr-o galerie din Hong Kong, informeaza Xinhua. Tabloul urmeaza sa fie…

- "Romania e un stat suveran si e de datoria noastra sa aparam aceasta suveranitate cat traim. Suveranitatea nu e atat o stare politica sau una economica; e o stare de spirit", a spus presedintele PSD, Liviu Dragnea, in discursul de la votarea guvernului Dancila. Dragnea a insistat ulterior pe ideea de…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Cand Roy Spencer, un baietel de 12 ani, a gasit in 1938, in Queensland, Australia, o piatra neagra, tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de...

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Valoarea de piata a Netflix a depasit 100 de miliarde de dolari, dupa ce, in ultimul trimestru al lui 2017, a reusit sa atraga peste 8 milioane de abonati noi. Ca o comparatie, in octombrie 2016, platforma avea o valoare de piata de doua ori mai mica, in jur de 50 de miliarde de dolari.

- Povestea se bazeaza pe cazul real al lui Attila Ambrus, nascut la Miercurea Ciuc. In tinerete, a fugit in Ungaria, unde a jefuit 27 de banci si oficii postale, strangand peste o jumatate de milion de dolari in sase ani. Porecla „Banditul Whisky" i-a fost data deoarece bea de fiecare data inaintea unui…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters. Sanofi va achizitiona…

- Armata israeliana construieste un zid subteran in jurul Fasiei Gaza in incercarea de a stopa gruparile militante sa sape tuneluri dinspre enclava palestiniana catre Israel, transmite joi DPA.Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii…

- Google investește in Go-Jek, ”Uber-ul pentru motociclete”, inventat in Indonezia. Aceasta din urma strange de la investitori 1,2 miliarde de dolari pentru a face fața mai bine Uber și Grab, doi concurenți cu același profil, scrie Reuters . Google investește alaturi de Temasek Holdings, unul dintre cele…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- La data de 16 ianuarie a.c., in jurul orei 20.30, politisti din cadrul Politiei Onesti au depistat un tanar de 21 de ani, din comuna Stefan cel Mare, in timp ce conducea un autoturism pe Calea Adjudului. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, acesta a indicat valoarea de 1,03 mg/l…

- Al cincilea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit intr-o mina din Lesotho si ar putea valora 40 de milioane de dolari, a afirmat producatorul global de diamante Gem Diamonds, potrivit Gizmodo.

- Producatorul american de autovehicule Ford Motor isi va creste semnificativ investitiile in masini electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022 si vrea sa aiba 40 de modele hibride si electrice pana in anul respective, relateaza Reuters. Nivelul investitiilor este semnificativ mai mare…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algoritmului de afisare a postarilor pe Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt...

- Importul in Moldova este de doua ori mai mare decit exporturile, noteaza NOI.md. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistica, in ianuarie-noiembrie 2017, importurile de marfuri au constituit 4360 mil. dolari SUA, volum superior celui inregistrat in perioada similara din anul 2016 cu 20,1%. Importurile…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Doi americani au castigat la interval de doua zile o suma cumulata de peste 1 miliard de dolari la jocul loto Powerball din Statele Unite, au anuntat duminica reprezentantii loteriei potrivit carora acesta ar fi cel mai mare castig inregistrat in istoria SUA intr-un weekend, relateaza luni AFP.…

- Dogecoin, moneda virtuala care are ca simbol rasa japoneza de caine Shiba Inu, a ajuns la o capitalizare de peste 1,17 miliarde de dolari, dupa ce la sfarsitul anului s-a apreciat cu peste 400%, atingand pentru scurt timp, la sfarsitul lui decembrie, 0,0107 dolari pe unitate. Dogecoin, derivata din…

- Aglomeratie la celebra piata de peste Tsukiji, din Tokyo, pentru prima licitatie din noul an. De dimineata s-a vindut marfa de peste 14 milioane de dolari. Inainte de rasaritul soarelui, pescarii in barci de cauciuc vin sa-si vinda produsele. Cumparatorii sint atit bucatari de la restaurante scumpe…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- O sticla de votca în valoare de 1,3 milioane de dolari, care îi aparținea unui colecționar danez și care nu era asigurata, a fost furata din Copenhaga. Este vorba despre o sticla foarte rara Russo-Baltique, facuta din aproximativ 3 kilograme de aur și 3 kilograme de argint, care…

- Datoria externa bruta a Republicii Moldova in trimestrul trei al anului 2017 a constituit aproximativ 6 miliarde 743 milioane de dolari americani, majorindu-se cu peste 454 milioane de dolari fața de aceeași perioada a anului 2016, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei. Astfel, datoria externa…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de presedintele SUA, Donald Trump, transmite Reuters. Intr-un comunicat remis Autoritatii…

- Potrivit informatiilor dezvaluite miercuri de Apple, bonusurile acordate lui Tim Cook in exercitiul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017 s-au ridicat la 9,33 milioane de dolari. La acestea s-au adaugat un salariu de 3,06 milioane de dolari si beneficii in actiuni in valoare de 89,2 milioane de dolari,…

- Premierul Mariano Rajoy a semnat un acord cu reprezentantii sindicatelor si ai companiilor privind majorarea salariului minim in Spania cu 19% in urmatorii patru ani, transmite EFE, preluata de Agerpres. Salariul minim în Spania va creşte cu 4% în 2018, la 736 de euro (872 de dolari)…

- Charlie Lee, omul care a inventat Litecoin, si-a vandut toata participatia pe care o avea in criptomoneda. El a facut acest lucru pentru a nu mai fi acuzat ca publica pe Twitter mesaje despre Litecoin prin care incearca sa-i creasca valoarea si, implicit, sa devina mai bogat. Lee a vorbit despre un…

- In 2000, Clay Mathematics Institute a anuntat problemele Millennium Prize. Acestea reprezenta o colectie de sapte probleme de matematica ce au ramas nerezolvate. Institutul ofera in continuare cate un milion de dolari pentru cele sase probleme...

- Grupul italian Enel, prin intermediul subsidiarei sale Enel Green Power Argentina, a anuntat miercuri ca a obtinut dreptul de a construi parcul eolian de 100 MW Pampa, in a doua runda a licitatiei de energie regenerabila lansata in cadrul RenovAr, investitia fiind estimata la 130 milioane dolari.Licitatia…

- PIB-ul, mai mult ca oricare alt indicator, a ajuns sa echivaleze cu prosperitatea natio­nala si nivelul de trai. Acesta este folosit in diverse formule pentru a compara tarile intre ele si prezentul cu trecutul din punctul de vedere al evolutiei economice si al prosperitatii. Insa PIB-ul…

- Cea mai scumpa incalțaminte, cumparata in acest an, au fost adidașii Chanel și Pharrell Williams. Pe eBay aceștia au fost vinduți cu 26,6 mii de dolari, potrivit informațiilor oferite de portalul Footwear News. Aceasta pereche a fost scoasa la licitație. In magazine, prețul adidașilor este puțin mai…

- Firma americana de private equity KKR & Co a achizitionat divizia de margarina si produse tartinabile a grupului anglo-olandez Unilever, pentru 8,1 miliarde de dolari (6,83 miliarde de euro), au anuntat cele...