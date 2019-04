Aerul poluat crește riscul deceselor premature Speranța de viața a copiilor nascuți astazi va fi redusa in medie cu 20 de luni prin respirația aerului toxic larg raspandit pe tot globul, arata Global Air. Cei mai expuși fiind in Asia de Sud. Poluarea aerului a contribuit la aproape unul din 10 decese in 2017, facandu-l un ucigaș mai mare decat malaria, accidentele rutiere și comparabil cu fumatul, potrivit studiului de stat Global Air (SOGA) din 2019, publicat miercuri. In Asia de Sud, copiii se pot aștepta ca viața lor sa fie redusa cu 30 de luni, iar in Africa Subsahariana cu 24 de luni, datorita unei combinații de poluare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

