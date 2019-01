Stiri pe aceeasi tema

- Este elev in clasa a XII-a A, la Colegiul Național „Ferdinand I”. E pasionat de istorie, mai ales de „istoria patriei mele”, dupa cum spune. E membru in Asociația Culturala Geto-Dacii din Moldova și impreuna cu ceilalți colegi de-ai sai merge, ocazional, in mai multe zone ale țarii pentru a participa…

- La data de 11 ianuarie a.c., politistii onesteni au efectuat cercetari pentru a stabili imprejurarile producerii unui eveniment rutier in urma caruia o persoana a fost ranita. Din primele verificari a rezultat ca un barbat de 51 de ani, din comuna Caiuti, in timp ce conducea un autoturism pe DN 11A,…

- Naționala Romaniei, avand in lot jucatoarele Științei, Kapelovies, Faleș, Cazacu și Rogojinaru, s-a calificat la Campionatul European dupa o victorie cu 3-2 in „decisivul” cu Bosnia Set, meci și calificare! Reprezentativa feminina de volei a Romaniei a obținut calificarea la Campionatul European grație…

- Astfel, Legea 52/2011 care reglementeaza asemenea activitați a fost schimbata, prin OUG 114/28 decembrie 2018, in sensul ca o persoana care lucreaza ca zilier nu poate munci mai mult de 120 zile pe parcursul unui an calendaristic, indiferent de numarul de beneficiari. Fac excepție zilierii care presteaza…

- Ultimele zile de vacanța pentru divizionara B Aerostar Bacau. Echipa antrenata de Florin Bratu iși va relua pregatirile luni, urmand ca, dupa o saptamana de antrenamente in localitate, sa se deplaseze, pana la finalul lui ianuarie, la Izvorani, pentru un cantonament. Prima formație din Liga a II-a care…

- Doua autovehicule au ieșit in decor pe DN 12A, la km 100, pe raza orașului Targu Ocna, județul Bacau. Nu s-au inregistrat victime omenești, singurele pagube fiind de natura materiala, prin avarierea autoturismelor. Accidentul s-a produs intr-o succesiune de curbe semnalizata corespunzator, pe un sector…

- Biroul Executiv al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe (FNSF) a hotarat sa inceapa procedurile pentru declanșarea acțiunilor de protest la nivel național. Federația a solicitat ferm renunțarea la proiectul de hotarare privind reducerea posturilor vacante la nivelul Ministerului Finanțelor…

- Compania Dedeman activeaza un hub de printare 3D la Colegiul Național „Grigore C. Moisil” din Onești, in campania „3DUTECH – Modeleaza viitorul. Printeaza-l 3D!”. In aceasta campanie Dedeman este partener al ECDL, alaturi de Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania, și activeaza hub-uri in zece colegii…