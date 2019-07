Stiri pe aceeasi tema

- Noi jocuri de verificare pentru Aerostar și CSM Bacau. La trei zile dupa confruntarea directa de pe „Aerostar”, care a dat caștig de cauza cu 4-1 „aviatorilor”, cele doua divizionare C bacauane au coborat din nou in iarba. Pentru teste cu alte viitoare adversare din campionat. Aerostar la Suceava, unde…

- Retrogradata in Liga a III-a dupa un singur an petrecut in eșalonul secund, Aerostar Bacau iși va relua pregatirile astazi. Noutațile sunt la ordinea zilei in tabara „aviatorilor”, care și-au modificat și conducerea tehnica, și componența lotului. Noul antrenor este oneșteanul Daniel Munteanu (40 de…

- Sfantul Parinte papa Francisc, in ziua de 6 iulie 2019, l-a numit episcop romano-catolic de Iasi pe Mons. Iosif Paulet, pana acum decan al Decanatului de Bucovina si paroh la Parohia “Sfantul Ioan Nepomuk” Suceava, din Dieceza de Iasi. Totodata, Sfantul Parinte a acceptat cererea de retragere a episcopului…

- Reuniunile Culturale „Alexandriada”, aflate la editia a III-a, au continuat vineri, 7 iulie, la Biblioteca Universitatii „Vasile Alecsandri”, cu o conferinta intitulata „Vasile Alecsandri – polimorfismul vietii si operei”, moderata de conf.univ.dr. Ioan Danila. Au participat scriitori, membri ai Uniunii…

- Aerostar a pus punct aventurii in Liga a II-a cu o victorie la scor. Vineri, in prologul ultimei etape, aviatorii s-au impus cu 7-2 pe teren propriu contra unei alte echipe ce-i va insoți in C, CS Balotești. Vizitatorii au deschis și au inchis tabela prin Vasile Mihai, autorul unei duble in minutele…

- Celelalte județe ale Moldovei aveau procente mai mici: Neamț – 23,58%, Iași – 21,99%, Suceava – 20,80%, Botoșani – 19,85%, iar Vasluiul doar 17,12, fiind ultimul și la nivel național. Prezența slaba mai aveau Satu Mare, cu 19,46%, și Ialomița, cu 19,61%. Cea mai buna prezența pe țara o inregistra Ilfov,…

- Am fost in weekend la Suceava, unde se petrec Zilele Teatrului „Matei Vișniec”, care se intind pe vreo doua saptamani pline de evenimente dintre cele mai diverse, incepand cu spectacole (in sala, in aer liber, in autobuz și in alte spații neconvenționale), conferințe, simpozioane, ateliere, expoziții,…

- Un nou success pentru karateka de la CS Phoenix Bacau. Sambata trecuta, gruparea bacauana și-a trecut in cont 22 de medalii la cea de-a patra ediție a Cupei „Meiyo”, din localitatea botoșaneana Saveni, care a reunit peste 400 de sportivi de la zece cluburi din Botoșani, Iași, Bacau, Suceava, Piatra…