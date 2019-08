Stiri pe aceeasi tema

- Noi amicale pentru divizionara C Aerostar Bacau. Dupa ce a dispus cu 4-1 de CSM Bacau, cu 1-0 de Foresta, la Suceava și cu 5-1 pe Sporting Liești, la Odobești, echipa antrenata de Daniel Munteanu s-a impus vineri, cu 5-1 (goluri Nemțanu-2, H. Ilie, Vraciu și Dogaru), la Targu-Neamț, contra gazdelor…

- Retrogradata in aceasta vara din Liga a II-a, Aerostar Bacau pregatește cu mare atenție noua ediție de campionat ce va debuta pe 24 august. „Aviatorii” au disputat deja doua meciuri de verificare in compania unor viitoare adversare din Liga a III-a: 4-1, miercurea trecuta, cu CSM Bacau, și 1-0, sambata,…

- La inceputul acestei saptamani a expirat termenul de inscriere in campionatul Ligii a III-a la fotbal. Concret, pana luni, 15 iulie, cluburile din eșalonul al treilea trebuiau sa completeze și sa depuna la FRF cererea oficiala de inscriere in competiție. Totodata, gruparile respective aveau obligația…

- Retrogradata in Liga a III-a dupa un singur an petrecut in eșalonul secund, Aerostar Bacau iși va relua pregatirile astazi. Noutațile sunt la ordinea zilei in tabara „aviatorilor”, care și-au modificat și conducerea tehnica, și componența lotului. Noul antrenor este oneșteanul Daniel Munteanu (40 de…

- Reuniunile Culturale „Alexandriada”, aflate la editia a III-a, au continuat vineri, 7 iulie, la Biblioteca Universitatii „Vasile Alecsandri”, cu o conferinta intitulata „Vasile Alecsandri – polimorfismul vietii si operei”, moderata de conf.univ.dr. Ioan Danila. Au participat scriitori, membri ai Uniunii…

- Aerostar a pus punct aventurii in Liga a II-a cu o victorie la scor. Vineri, in prologul ultimei etape, aviatorii s-au impus cu 7-2 pe teren propriu contra unei alte echipe ce-i va insoți in C, CS Balotești. Vizitatorii au deschis și au inchis tabela prin Vasile Mihai, autorul unei duble in minutele…

- Un nou success pentru karateka de la CS Phoenix Bacau. Sambata trecuta, gruparea bacauana și-a trecut in cont 22 de medalii la cea de-a patra ediție a Cupei „Meiyo”, din localitatea botoșaneana Saveni, care a reunit peste 400 de sportivi de la zece cluburi din Botoșani, Iași, Bacau, Suceava, Piatra…