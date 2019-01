Stiri pe aceeasi tema

- Alo! Vecinu’! Batai in furca carcasei din plastic, cu receptorul in mana, tragand cu urechea la discuția privata a cuplatului. Ma suna și pe mine cineva! Am uitat acele vremuri cand eram cuplați cate doi la rețeaua telefonica, cand inchiriam un video și cateva casete, și toata scara se aduna la unul…

- Dupa cinci saptamani de vacanța, singura divizionara B din Moldova, Aerostar Bacau suna goarna. „Aviatorii” se vor reuni astazi, la baza proprie, in vederea mini-returului de campionat, pe care-l vor incepe, de pe locul 15, primul ce asigura salvarea de la retrogradare, pe data de 23 februarie, cu un…

- Un accident rutier fara victime omenești a avut loc cu puțin timp in urma pe DN 11, la km 147+250, pe raza localitații Livezi, județul Bacau. O cisterna incarcata cu clei a intrat intr-un stalp de tensiune, pe sensul de mers. Circulația se desfașoara alternativ, pe un fir, dirijata de Poliție, prezenta…

- In numai un an de la publicare, albumul „Impresionismul, fascinație și culoare”, editat in 2017 sub egida Societații Romane de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga” din Bacau și realizat de generalul de brigada Vasile Doroș și de Claudiu Doroș, a avut in 2018 un fitdeck remarcabil. Albumul, aparut la Editura…

- Am spus-o in mai multe randuri. De altfel, cred ca am și scris-o pe undeva. Așadar: daca vrei sa creionezi profilul unei nații, nu-i rau sa-ți arunci un ochi și peste proverbele sale. Sa-i asculți zicatorile. Și sa-i dezlegi cimiliturile. Chiar ii spuneam zilele trecute unui cunoscut ca nu-mi aduc aminte…

- Ultimele zile de vacanța pentru divizionara B Aerostar Bacau. Echipa antrenata de Florin Bratu iși va relua pregatirile luni, urmand ca, dupa o saptamana de antrenamente in localitate, sa se deplaseze, pana la finalul lui ianuarie, la Izvorani, pentru un cantonament. Prima formație din Liga a II-a care…

- Asociația EduSoft și Asociația Betania au organizat luni, 7 ianuarie, un concurs de programare pe echipe la Colegiul Național „Gheorghe Vranceanu”. Concursul a durat cinci ore iar la acesta au putut lua parte elevii inscriși la cursul „Programare cu rabdare”, organizat de profesorul Bogdan Patruț, de…

- Traim vremuri istorice. Am renunțat la zamislirea „omului nou”. Am reluat, insa, cu mare patos, teme tulburatoare ale zamislirii elevate cultivate de Renaștere sau de Friedrich Nietzsche. Homo universale al Renașterii tindea catre idealul aprofundarii tuturor palierelor cunoașterii, aspira catre statutul…