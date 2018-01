Aeroporul din Varșovia a fost închis de urgență. Ce s-a întâmplat Aeroportul din Varșovia a fost închis în urma unei aterizari de urgența eșuate. Piloții au întâmpinat probleme la aterizarea de urgența, iar aeronava s-a izbit cu partea frontala de suprafața pistei. Zborul companiei Eurolot, cu destinația Cracovia- Varșovia, a raportat controlorilor de trafic aerian problemele avute, informeaza RT. Un pasager al zborului LO3924 a postat pe Twitter o imagine care îi surprinde pe pompieri în timp ce pulverizau spuma pentru a se asigura ca nu va izbucni un incendiu. Din primele informații, nu au existat… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle si-a inchis conturile pe care le avea pe Instagram, Facebook si Twitter. Vestea a fost confirmata de oficialii de la Palatul Kensington, care au venit si cu o explicatie, potrivit BBC . Gestul viitoarei sotii a Printului Harry vine cu mai bine de patru luni inainte de nunta

- Oferta de locuri de munca este variata in strainatate, existand aproximativ 1.000 de anunturi de angajare. Cele mai multe oferte sunt in Polonia (232), in orase ca Varsovia, Cracovia, Gdansk si Lodz, Ungaria (207) cu joburi in Budapesta si Debretin, ...

- Astronautul japonez Norishige Kanai da asigurari ca a crescut cu 9 centimetri in timpul sederii sale pe Statia Spatiala Internationala (ISS) ca urmare a lipsei gravitatii, potrivit unei note scrise de el pe Twitter.

- Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Toronto a fost evacuat de urgența, dupa ce a fost lovit in plin de o alta aeronava care se afla pe pista. Compania aeriena WestJet a declarat ca un avion Boeing 737-800, care transporta 168 de pasageri și șase echipaje, aștepta la poarta, cand a fost…

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- O fetita de 14 ani, de origine turca, a fost atacata joi la Varsovia, atacatorul strigând: 'Polonia pentru polonezi', potrivit informatiilor difuzate de media locale, relateaza PAP. 'Nu este loc pentru rasism în Polonia. Un atac asupra unei fetite din cauza culorii pielii sale…

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- Siguranta pasagerilor si a echipajului nu a fost in pericol in niciun moment in cazul avionului care a aterizat la Palermo, a anuntat joi Blue Air, ca reactie a ”diverselor interpretari in presa cu privire la aterizarea zborului 0B2945 Bacau – Catania”.Citește și: ALERTA - Avion cu 100 de…

- Un avion de realimentare apartinând Fortelor Aeriene americane a efectuat miercuri o aterizare de urgenta în Marea Britanie. Avionul de tip Boeing KC-135, apartinând Fortelor Aeriene americane, a avut „probleme tehnice” în timp ce zbura deasupra Marii Britanii…

- Cu ocazia incheierii sezonului cultural romanesc in Polonia, Institutul Cultural Roman de la Varsovia ii invita pe polonezii interesati de cultura romana, precum si pe romanii din Polonia, la proiectia filmului Doua lozuri, in regia lui Paul Negoescu, cea mai buna comedie romaneasca a ultimilor ani,…

- Mai multe zboruri au inregistrat intarzieri sau chiar au fost anulate, vineri, pe aeroportul din Bristol, dupa ce un avion cu 25 de persoane la bord a iesit de pe pista la aterizare. Nicio persoana nu a fost ranita, relateaza mirror.co.uk.Dupa incident, pe retelele de socializare au aparut…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Dan Negru, pe care telespectatorii Antenei 1 il vor vedea in aceasta seara, de la ora 21.15, in postura de prezentator al show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”, a avut parte de o intamplare nefericita, chiar inainte de filmarea acestei ediții speciale a emisiunii. Cu o seara in urma, el a suferit…

- Shakira a fost dusa de urgența la spital, dupa ce a facut hemoragie la nivelul corzilor vocale. Medicii i-au prescris un tratament, iar vedeta s-a întors acasa. Acum, însa, aceasta a trebuit sa mearga la un control, iar Gerard Pique i-a sarit în ajutor și i-a fost șofer.…

- Aeroportul internațional Ngurah Rai din insula turistica indoneziana Bali ramâne închis miercuri, pentru a treia zi, ca urmare a menținerii gradului de alerta la nivel maxim în fața riscului de erupție a vulcanului Agung, care

- Aeroportul international Ngurah Rai din insula indoneziana Bali ramane inchis marti ca urmare a mentinerii gradului de alerta la nivel maxim in fata riscului de eruptie a vulcanului Agung, care arunca de sambata lava si cenusa, au anuntat autoritatile, citate de agentia Kyodo, scrie agerpres.ro. …

- Aeroportul internațional Ngurah Rai, din insula indoneziana Bali, și-a incetat luni operațiunile ca urmare a creșterii nivelului de alerta in privința vulcanului Agung, care arunca de sambata lava și cenușa. ...

- Aeroportul din insula indoneziana Bali a fost inchis astazi din cauza riscului "iminent" al unei eruptii vulcanice. Autoritatile au ridicat nivelul de alerta de la 3 la 4, dupa ce vulcanul Agung a inceput, de sâmbata, sa arunce lava si cenusa.

- Aeroportul international Ngurah Rai din insula indoneziana Bali a fost inchis luni din cauza riscului "iminent" al unei eruptii vulcanice dupa ce vulcanul Agung a inceput, de sambata, sa arunce lava si cenusa, scrie Agerpres, citand EFE.

- Actrița Cristina Stamate a fost gasita in stare de inconștiența la locuința sa. Ambulanța a fost solicitata la domiciliul Cristinei Stamate, aproape simultan cu intervenția ISU de la locuința Stelei Popescu.

- Premierul polonez Beata Szydlo a vorbit luni despre ceea ce a numit 'atacul impotriva Poloniei' lansat de predecesorul ei in fruntea guvernului si in prezent presedinte al Consiliului European, Donald Tusk, dupa ce acesta din urma a sugerat ca ar exista o legatura intre strategia politica a actualului…

- Trei adolescenți din Vaslui au fost trimiși in judecata pentru ca au vrut sa iși bata joc de o fetița de 14 ani, pe care au inchis-o intr-o crama. Doi dintre ei se afla in arest preventiv, iar cel de-al treilea, un minor in varsta de 16 ani, va fi judecat in stare de libertate. Procurorii…

- Compania romaneasca Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din Romania, si-a lansat oficial operatiunile pe piata din Polonia, iar pana la sfarsitul anului va avea functionale 50 de agentii, scrie News.ro. Vlad Ardeleanu, directorul general al Superbet România, a declaat că a…

- "Alarma! Disputa intensa cu Ucraina, izolarea fata de Uniunea Europeana, abdicarea de la statul de drept si independenta justitiei, atacul asupra sectorului neguvernamental si asupra libertatii mass-media - aceasta este strategia PiS (n.a. - formatiunea de guvernamant Partidul Dreptate si Justitie)…

- De curand, un nou scandal a zguduit casa Denisei Raducu. Și, daca pana acum, protagoniștii erau rudele cantareței, de aceasta data tatal vedetei a fost la un pas sa se incaiere cu iubitul acesteia, iar pentru a-i liniști a fost nevoie de intervenția de urgența a cumnatului manelistei.

- Fostul soț al Elenei Basescu pare sa treaca prin momente cat se poate de dificile. Și nici nu ar putea fi altfel, avand in vedere ca, de dimineața, a ajuns la Spitalul Universitar din București, la braț cu frumoasa lui iubita.

- Consulatul Statelor Unite din Hong Kong a fost nevoit sa-si suspende activitatea obisnuita dupa ce a fost gasita o pudra alba neidentificata in una dintre cladirile sale, a anuntat politia hong-kongheza, citata de dpa, scrie agerpres.ro. Pudra a fost gasita la un ghiseu din cadrul consulatului,…

- Un incident aviatic a avut loc pe aeroportul Otopeni marti seara. O aeronava Boeing, care zbura de la Hanovra la Adana (Turcia) a solicitat aterizarea de urgenta, o pasagera fiind supectata de atac de cord.

- Pilotii unui avion Boeing 738, care apartine companiei Sunexpress Deutschland, au cerut sa aterizeze de urgenta pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, dupa ce au aparut unele probleme in timpul zborului. Acestea nu puteau fi remediate la mii de metri altitudine. Aeronava plecase din orasul…

- Gestul lui Juli Briskman nu a trecut neobservat si a fost fotografiat de un fotoreporter care calatorea impreuna cu Trump, atunci cand presedintele a parasit terenul de golf din Viena, pe 28 octombrie. Imaginea a devenit virala dupa ce a fost postata pe o pagina de Twitter. "L-am vazut trecand…

- Gestul lui Juli Briskman nu a trecut neobservat si a fost fotografiat de un fotoreporter care calatorea impreuna cu Trump, atunci cand presedintele a parasit terenul de golf din Viena, pe 28 octombrie. Imaginea a devenit virala dupa ce a fost postata pe o pagina de Twitter.

- Oana si Viorel Lis au reusit sa ramana impreuna aproape 20 de ani, in ciuda tuturor celor care nu le dadeau sanse. Nici diferenta de varsta si nici cea de statut nu i-a separat pe cei doi, iar fostul primar al Capitalei pare ca si-a gasit o partenera pe masura in persoana Oanei.

- Internata la Spitalul de Urgenta ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava, Maria Gavril a avut parte de o surpriza care a emotionat-o teribil. Un batranel in varsta de 83 de ani a vizitat-o pe proteasa in salonul in care se recupereaza dupa teribilul accident in care a fost implicata. A

- Bianca Dragusanu si Victor Slav au tras o sperietura zdravana. Cei doi prezentatori TV au ajuns, weekendul trecut, de urgenta la spital cu fiica lor, in varsta de numai un an si jumatate.

- Contul de Twitter al președintelui SUA, Donald Trump, a fost dezactivat, vineri, tim de de 11 minute, din cauza unei erori umane, a anuntat compania, relateaza site-ul BBC News.„Am descoperit ca acest lucru a fost facut de catre un angajat responsabil cu asistenta pentru clienti…

- Peste 150 de salvatori și pompieri cu 40 unitați de tehnica din sudul țarii au fost ridicați pe alarma in aceasta noapte. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost solicitați pentru a se prezenta neintarziat la ora 02.00 dimineața, iar dupa ce a fost efectuata revista de front…

- Starea de urgența, care inițial era prevazuta sa dureze trei luni, a fost prelungita in șase randuri, ultima data in luna iulie cand Parlamentul a votat pentru extinderea acestui regim de excepție.Ea urmeaza sa fie inlocuita cu o noua lege antiterorista, promulgata luni de președintele…

- O aeronava Blue Air care a decolat duminica dimineata de la Otopeni cu destinatia Stuttgart a aterizat de urgenta la Budapesta dupa ce unul dintre senzorii care monitorizeaza starea tehnica a aeronavei s-a aprins in timpul...

- O aeronava Blue Air care a decolat duminica dimineata de la Otopeni cu destinatia Stuttgart a aterizat de urgenta la Budapesta dupa ce unul dintre senzorii care monitorizeaza starea tehnica a aeronavei s-a aprins in timpul zborului. La bordul aeronavei se aflau 164 de pasageri. Avionul decolase puțin…

- Corpurile celor patru moldoveni decedați in urma accidentului aviatic din Coasta de Fildeș au fost aduse in tara.Sicriele au fost transportate cu un avion, care a aterizat aseara pe Aeroportul din Chișinau. Cei patru piloți au lasat in urma copii și familii indurerate.

- Romania va fi prezenta la cea de-a 21-a ediție a Targului Internațional de Carte de la Cracovia cu un stand național, organizat de Institutul Cultural Roman de la Varșovia, traduceri ale unor volume de Varujan Vosganian, Ana Blandiana și Cristian Teodorescu, Filip Florian regasindu-se printre noutațile…

- Ea a postat pe Twitter gestul necugetat al unui alt calator, gest ce a indignat-o pana peste masura.O doamna isi intinsese picioarele pe scaunele goale din fata, atitudine ce nu este permisa in avioane.

- O inregistrare video postata luni pe Twitter surprinde o aeronava de pasageri care se confrunta cu rafalele puternice ale furtunii Ophelia in timp ce se pregatește sa aterizeze pe Aeroportul din Dublin, scrie Digi24.ro.

- O înregistrare video postata pe Twitter arata o aeronava de pasageri care se confrunta cu rafalele puternice ale furtunii Ophelia în timp ce se pregatește sa aterizeze pe Aeroportul din Dublin. Furtuna Ophelia a provocat moartea a trei persoane în Irlanda. Coasta de vest…

- De ce creste evaziunea fiscala pe TVA in Romania? Pentru ca tarile vecine au inchis portile evazionistilor, care s-au mutat in tara noastra. Bulgarii au casele de marcat electronice, legate la ANAF-ul lor (de care se vorbeste si la noi de ani buni, insa se amana sistematic) inca din perioada de criza,…