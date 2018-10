Pe ruta Bucuresti - Targu Mures se va pleca in fiecare joi si duminica, la ora 21,20, cu aterizare la ora 22,30, iar pe ruta Targu Mures - Bucuresti vor pleca in fiecare vineri si luni, cu decolare la ora 5,40 si aterizare la ora 6,50. 'Intre 23 decembrie si 6 ianuarie cursele vor fi suspendate din cauza sarbatorilor. Conexiunea cu capitala tarii este o ruta mult dorita in regiune deoarece infrastructura existenta nu permite accesul rapid pe caile rutiere. Mai mult, datorita faptului ca Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti este un 'hub' pentru compania aeriana Tarom, legatura noua…