Aeroportul Timișoara Traian Vuia trece la orarul de iarnă Compania aeriana Ryanair introduce 4 noi zboruri spre și dinspre capitala, iar compania aeriana Tarom – doua zboruri suplimentare. In total, incepand cu saptamana viitoare vor fi disponibile 44 de curse saptamanale spre și dinspre București Otopeni, cu o frecvența intre 5 zboruri pe zi (sambata și duminica) și 8 zboruri pe zi (miercuri). Compania Tarom a pastrat și in orarul de iarna cursele noi spre/dinspre Iași, Chișinau și Stuttgard. Compania Ryanair va oferi in continuare cursele spre București și Bergamo, iar Lufthansa – curse zilnice spre Frankfurt am Main și Munchen. Compania… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

