- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care rafalele de vant ajung la…

- Grupul Air France-KLM a anulat 228 de zboruri europene care urmau sa plece sau sa ajunga pe aeroportul Schiphol din Amsterdam joi dimineata, in conditiile in care se asteapta ca o furtuna sa perturbe traficul pe acest aeroport, informeaza Reuters. Potrivit KLM, compania care opera zborurile anulate,…

- Grupul Air France-KLM a anulat 228 de zboruri europene care urmau sa plece sau sa ajunga pe aeroportul Schiphol din Amsterdam joi dimineata, in conditiile in care se asteapta ca o furtuna sa perturbe traficul pe acest aeroport, informeaza Reuters. Potrivit KLM, compania care opera zborurile…

- "Premierul Romaniei demisioneaza dupa ce social-democratii si-au retras sprijinul", titreaza agentia Reuters, adaugand ca liderul PSD Liviu "Dragnea isi mentine controlul ferm atat asupra partidului de guvernamant, cat si a Guvernului"."Romania pierde al doilea premier in sapte luni", relateaza…

- Romania si-a pierdut al doilea premier in sapte luni, dupa ce partidul lui Mihai Tudose i-a retras acestuia sprijinul, scrie BBC luni seara. BBC noteaza ca, la fel ca predecesorul sau Sorin Grindeanu, si Mihai Tudose a fost victima unei batalii in cadrul partidului, titreaza News.ro. “Conform informatiilor,…

- Atacul asupra Ambasadei Romaniei din Budapesta, prin care mai mulți extremiști maghiari au acoperit stema Romaniei, aflata pe cladire, cu un steag al Ținutului Secuiesc a fost comentata, in termeni duri, de catre europarlamentarul PPU-sl, Maria Grapini, potrivit cronicaromana.net.“Romania…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea solicita întrunirea urgenta a Comitetului Executiv National (CEx) al PSD pentru ”a transa criza politica” întrucât aceasta a avut drept ”reactie organica” încetinirea motoarelor administratiei centrale si locale. …

- Fostul președinte Traian Basescu, intr-o postare intitulata “Romania sfasiata de hienele din PSD”, vorbește despre actualul scandal dintre ministrul de Interne și premierul Tudose. Basescu spune ca partidul social-democrat a devenit un risc pentru securitate iar țara este intr-o decredibilizare totala…

- Statele Unite au inculpat doi cetațeni români pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu câteva zile înainte de ceremonia de inaugurare a președintelui american Donald Trump, a anunțat joi Departamentul de Justiție al SUA, relateaza agenția…

- Domeniul schiabil din Romania este format din 189 de partii omologate, ce au o lungime totala de 164 de kilometri, dintre care doua partii autorizate in acest an, insa care nu sunt omologate, potrivit datelor transmise catre ZF de oficialii Ministerului Turismului.

- "Din punct de vedere european, e putin ciudat ca in Romania lupta impotriva coruptiei, lupta pentru intarirea justitiei, lupta pentru sprijinirea procurorilor in desfasurarea meseriei lor nu este imbunatatita, ci, dimpotriva, este impiedicata. E un pic ciudat. In mod normal, te-ai astepta ca un stat…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Lucrurile nu sunt atat de roz in Romania, in ciuda creșterii economice a țarii, potrivit agenției Bloomberg. Celebra publicatie economica si platforma de analize a anunțat ca, desi Romania inregistreaza cea mai rapida crestere economica din Europa, in spatele ei se ascunde o saracie categorica, informeaza…

- Presa internaționala a vorbit pe larg despre funeraliile regelui Mihai I al Romaniei. Postul de televiziune BBC din Marea Britanie dar și cotidianul New York Times au subliniat numarul mare de persoane care au fost prezente la ceremonii. Presa internaționala a vorbit și ea despre funeraliile regelui…

- Executivul de la Bucuresti are in plan sa imprumute opt miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru a acoperi deficitul aflat in crestere dupa valul de mariri salariale din acest andin sistemul bugetar. Un alt motiv este si dorinta Guvernului de a refinanta unele datorii externe care…

- Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), Romania, Bulgaria si Croatia au avut anul trecut cel mai mic consum individual efectiv (AIC) pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS). Situatia este identica in ceea ce priveste Produsul…

- Reteaua de social media Facebook a anuntat marti ca va incepe sa contabilizeze veniturile din publicitate in tarile unde realizeaza aceste venituri, in loc sa le redirectioneze via sediul sau international din Dublin (Irlanda), informeaza Reuters. Taxele pe companii au devenit un subiect fierbinte…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele anticoruptie desfasurate duminica in Romania. "Romanii au inundat strazile pentru a protest fata de cele mai recente reforme ale justitiei", titreaza agentia Bloomberg.…

- Autoritatile franceze au decis retragerea de la vanzare si export a unor formule de lapte praf si a altor produse alimentare pentru bebelusi fabricate de compania Lactalis, dupa semnalarea mai multor cazuri de infectare cu salmonella, a anuntat Directia Generala a Concurentei, Consumului si Combaterii…

- Zborurile cu decolare de pe aeroportul Luton din Londra au fost oprite, sambata, din cauza vremii nefavorabile, astfel ca pasagerii imbarcati inclusiv spre destinatiile din Romania sunt nevoiti sa astepte. „Ne pare foarte rau, nu este decizia noastra, este decizia aeroportului, acestea…

- Prin votul delegatilor prezenti la congresul SPD, liderii partidului au primit unda verde pentru a initia negocieri cu formatiunea consevatoare a cancelarului Angela Merkel pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale. Formatiunea cancelarului Angela Merkel, Uniunea Crestin-Democrata…

- "Decizia presedintelui Donald Trump privind orasul Al-Quds (denumirea araba a Ierusalimului - n.red.) transforma trupele americane din Irak intr-o tinta legitima", a avertizat Akram al-Kaabi, liderul grupului paramilitar Al-Nojaba. Grupul paramilitar, creat in anul 2013 si sustinut de Gardienii…

- Operatorul privat de transport feroviar de calatori Softrans anunta tarife cu 15% mai mari la cursele Interregio, ce vor intra in vigoare din 10 decembrie. „Chiar si in aceste conditii, insa, Softrans continua sa ofere cele mai scazute tarife de pe piata transportului feroviar de calatori din Romania",…

- Vacanta este un moment mult dorit si nu se intampla destul de des pentru majoritatea romanilor. Cu toate acestea, luand cateva zile de concediu atent planificate in apropierea sarbatorilor legale din 2018, angajatii isi pot prelungi aceste momente de pauza pentru o perioada de timp semnificativa.…

- Amendamentul a fost propus de Camera Consultantilor Fiscali si a fost adoptat cu unanimitate. Propunerea legislativa pentru aprobarea OUG privind TVA split ar putea sa intre miercuri pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, daca membrii Comisiei de buget-finante vor emite un raport…

- De cel putin 12 ore, 120 de pasageri romani sunt blocati pe aeroportul din Amsterdam. Avionul, o cursa TAROM, trebuia sa plece aseara spre Bucuresti, dar oamenii sunt si acum acolo. Avionul trebuia sa decoleze de pe Schiphol sambata seara, la ora 20:00, dar capitanul cursei i-a informat pe pasageri…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a avertizat Marea Britanie ca iesirea sa din Uniunea Europeana (Brexit) va avea ca rezultat o incetinire semnificativa a cresterii economiei, transmit Reuters si publicatia The Independent.

- Parlamentul polonez dominat de conservatori a votat vineri pentru interzicerea comerțului duminical, interdicție ce se va aplica in mod gradual și va deveni efectiva complet in 2020, informeaza AFP.Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul…

- Raportul anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s arata ca rapida crestere a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent. Moody’s recomanda Romaniei sa tina sub control a cheltuielilor guvernamentale, sa creasca absorbtia fondurilor…

- Varfurile de preturi pe pietele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piata nu functioneaza corect, sustine Francesco Starace, CEO si general manager Enel. Acesta sustine ca nu vede motive majore de ingrijorare, piata din Romania avand un cadru de functionare destul de bun, insa…

- Hotararea a fost luata la o zi dupa ce Donald Trump a anuntat reincluderea Coreei de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", insa nu exista informatii clare potrivit carora cele doua decizii ar fi corelate. Beijingul a sustinut deciziile luate de Organizatia Natiunilor Unite in…

- Agentia Europeana a Medicamentului are un nou sediu! Orasele Milano si Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…

- El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca ajustarea obligatiilor fiscale catre bugetul local este strict necesara pentru a asigura functionarea administratiei locale. "Incercam sa gasim solutii de scapare si salvare, sa putem macar sa functionam in cursul anului viitor. Am incercat si…

- Premierul Mihai Tudose este insotit, la discutiile cu reprezentantii Asociatiei Muncipiilor, de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu si de cel al Finantelor, Ionut Misa. Printre edilii care au mers la Guvern se afla Gabriela Firea, Robert Negoita, Ilie Bolojan sau Gheorghe Falca. …

- Intr-o declaratie data luni, Bahram Qassemi, purtatorul de cuvant al ministrului de Externe iranian, a sustinut ca acuzarea Iranului, de catre coalitia angajata in conflictul cu rebelii huthi din Yemen, a fost "malitioasa, iresponsabila, destructiva si provocatoare". "Sauditii care nu au…

- Avand in vedere media generala a veniturilor bugetare din ultimii ani, de 30% din PIB, calculele arata ca incasarile in 2018 ar trebui sa fie de cel putin 272 de miliarde de lei. Iar daca deficitul bugetar va fi mentinut in jurul cifrei de 3% din PIB, atunci cheltuielile bugetare in 2018 ar putea…

- Deficitul de ambulante este una dintre problemele ce au iesit la iveala in noaptea de 30 octombrie. Din pacate, asta nu este nici pe departe cel mai grav aspect al situatiei. Parcul auto este atat de vechi incat ar trebui schimbate trei sferturi dintre ambulante. „Timpul de raspuns in cazurile…

- Situația tensionata din Catalonia i-a determinat pe unii politicieni- nu știm daca este pentru imagine sau din pura solidaritate- sa posteze mesaje de incurajare și de susținere pentru romanii care traiesc acolo. Ludovic Orban, președintele PNL, a facut pe Facebook acest lucru. Reacțiile din partea…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri cu rujeola a ajuns la peste 9.700, la sfarsitul lunii octombrie, in Romania. Potrivit celei mai recente situatii prezentate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), au fost inregistrate pana acum 35 de decese, ultimul in judetul…

- Nicoleta Dumitrescu Desi in ultimii ani, inclusiv in 2017, au fost nenumarate situatiile in care fenomenele naturale au distrus locuintele multor romani, luatul de la zero fiind mai mult decat dificil din cauza faptului ca bunurile distruse nu erau asigurate, se pare ca sunt putini aceia care au invatat…

- Vica Blochina a vorbit fara ocolișuri despre cea mai grea situație in care a fost pusa in viața ei, dar și despre relația pe care o are acum cu Victor Pițurca, tatal copilului ei. Vica Blochina, care a declarat in exclusivitate pentru Libertatea, ca pleaca definitiv din Romania , a acordat un interviu…

- Directorul sportiv al echipei Hapoel Akko, Daniel Stanciu, a comparat pentru ProSport conditiile gasite in Israel, cu cele din Romania. Stanciu a mai spus ca FCSB s-a impus in deplasarea de la Be'er Sheva, pentru ca israelienii nu stiu cum sa abordeze un meci cu o miza importanta. …

- A fost inregistrat inca un deces din cauza rujeolei, in Romania. O femeie in varsta de 39 de ani din judetul Brasov si-a pierdut viata. In total, au fost 35 de decese, in epidemia de rujeola, pana acum. In judetul Alba, nu a fost vreun asemenea caz, insa sunt inregistrate 187 de imbolnaviri. La nivel…