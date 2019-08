Aeroportul Schiphol din Amsterdam se confruntă din nou cu probleme în alimentarea avioanelor cu combustibil Canalul national NOS a relatat ca aceste probleme provoaca intarzieri ale zborurilor. Purtatorul de cuvant nu a putut preciza cate zboruri au fost afectate si cat timp ar putea trece pana la remedierea problemei. Problemele in alimentarea cu combustibil de pe acelasi aeroport de luna trecuta au dus la anularea a zeci de zboruri, mii de pasageri fiind blocati pe cel de al treilea cel mai aglomerat aeroport din Europa. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

