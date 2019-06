Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera anunta masuri sporite pentru fluidizarea traficului la granita, pe durata sezonului estival. Se lucreaza cu personal suplimentar si este folosita la capacitate maxima infrastructura punctelor de trecere a frontierei. In lunile de vara din 2018, 21 de milioane de persoane au trecut…

- Dupa aproape 4 luni de stat in arest, Matteo Politi rupe tacerea și spune tot adevarul. Tot ce nu s-a știut despre el, cum a ajuns sa opereze, cine l-a adus in Romania și mai ales ce urmeaza sa faca ca sa-și continue viața.Dupa 4 luni de stat in arest și nopți in care nu a dormit, Matteo Politi…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima luna, peste 2.800 de persoane, 302 autovehicule si peste 200 de documente ce faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen.

- NADLAC. Totodata, ca urmare a ridicarii restrictiilor de circulatie pe teritoriul Ungariei si reluarii traficului pentru autovehiculele de mare tonaj, in prezent se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta in punctele de trecere ale frontierei, in special pe sensul de iesire…

- O americana musulmana a avut surpriza vietii sale, descoperind ca fotografia sa se afla - printr-o eroare - intr-un aviz de cautare emis de politia srilankeza in legatura cu atentate jihadiste de Paste, relateaza AFP. Politia de pe aceasta insula din Asia de Sud a publicat joi numele si fotografiile…

- Pentru perioada urmatoare, pentru a preintampina aparitia unor aglomerari, politistii de frontiera recomanda cetatenilor sa foloseasca toate punctele de trecre a frontierei de la granita cu Bulgaria.

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. Procurorul șef al Procuraturii municipiului Chișinau, Ștefan Șaptefrați, a declarat pentru Sputnik Moldova ca incidentul aviatic produs astazi în spațiul aerian al Republicii Moldova urmeaza sa fie investigat responsabilii de la Autoritatea Aeronautica Civila.…

- Traficul rutier se inchide pentru aproximativ o ora si jumatate la P.T.F. Ruse pe sensul de iesire din tara catre Bulgaria.Potrivit CNAIR, astazi, 19.04.2019, autoritatile bulgare vor efectua activitati de punere in functiune a unui noi punct de control la frontiera, ceea ce necesita inchiderea traficului…