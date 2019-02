Aeroportul Otopeni risca sa functioneze cu o singura pista, tocmai cand mii de suporteri straini vor sosi in Romania, la EURO 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, s-a intalnit marti, la sediul MDRAP, cu Gheorghe Popescu, consilier onorific al premierului, pentru a discuta despre stadiul lucrarilor la cele patru stadioane care vor fi realizate de Ministerul Dezvoltarii…

- Lucrarile de demolare partiala a Stadionului Giulesti-Valentin Stanescu din Capitala au inceput, marti, anunta clubul de fotbal FC Rapid, care activeaza in prezent in Liga a III-a. "Lucrarile de demolare la stadionul Giulesti au inceput. Chiar daca ne incearca sentimente de tristete si…

- Constructia caii ferate care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coanda din Otopeni, pe care Romania si-a asumat-o in vederea organizarii la Bucuresti a Campionatului European de fotbal din 2020, se ridica la 583,8 milioane de lei. Conform anuntului facut, luni, intr-o conferinta…

- Compania Nationala de Investitii (CNI) a anuntat, luni, ca a schimbat proiectul arhitectural al Stadionului Steaua, acesta urmand sa fie construit intr-o forma clasica si nu in forma de stea asa cum era prevazut in planul initial prezentat in martie 2018. Directorul general al Companiei…

- Guvernul vrea, in 2019, un buget de 11,6 miliarde de lei pentru Ministerul Transporturilor. E o suma uriasa, care ne-ar alimenta speranta ca, in sfarsit, vom incepe sa construim in ritm alert sosele si cai ferate noi, in Romania. Din pacate - spun specialistii in infrastructura consultati de Ziare.com…

- Aeronavele care decoleaza din Bucuresti, sâmbata, pot înregistra întârzieri de 40-50 de minute, a informat Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB). De asemenea, mai multe curse au fost anulate.

- Gheorghe Popescu, consilier al premierului pentru Euro-2020, a declarat, marti, ca autorizatia de constructie pentru linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul International Otopeni este aproape de a fi emisa. Fostul fotbalist spune ca linia va fi gata la timp, iar trenul va parcurge traseul in…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a confirmat, luni, ca au aparut noi cazuri de bebelusi infectati cu stafilococ auriu, numarul total ajungand la 34. "Sunt 34 de cazuri confirmate", a spus ministrul Pintea. Aceasta a vorbit despre controlul de la Maternitatea Giulesti, care va…