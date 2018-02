Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile franceze au decis sa redeschida maine dimineata Turnul Eiffel, in conditiile in care circulatia pe drumurile si caile ferate din regiunea Parisului a revenit la normal, dupa o saptamana de ninsori si inghet, informeaza Agerpres. Unul dintre cele mai ...

- Turnul Eiffel este inchis din cauza caderii masive de zapada și a ploii inghețate. Autoritațile au luat dechizia de a inchide aceasta atracție turistica deoarece nu poate fi asigurata...

- Aeroportul din Rotterdam a fost inchis pentru scurt timp luni seara, dupa ce a fost observat fum in subsolul cladirii unde se afla turnul de control, relateaza dpa. Nu se stie deocamdata cauza aparitiei fumului, dar au fost mobilizati experti, care fac cercetari la fata locului, conform Agerpres.Directia…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a aprobat desfașurarea de avioane rusești in Arhipelagul Kurilelor, deasupra unei salbe de insule disputate de Rusia și Japonia de la sfarșitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, scrie digi24.ro.

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata joi intr-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, in cursul operatiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24.

- Daniel Funeriu ataca fara mila PSD-ul și il critica pentru ca de cand ajuns la guvernare, școlile din Romania au inceput sa se inchida, iar profesorii sa ramana fara loc de munca.

- Activitatea în Paris este grav perturbata dupa ce Sena s-a revarsat si apele au acoperit întreaga portiune riverana a capitalei franceze. Autoritatile se tem de inundatia secolului.

- O nota secreta pastrata in arhive ofera detalii despre un episod dramatic din anii celui De-al Doilea Razboi Mondial: ridicarea a peste 200 de romi de pe strazile unui oras si trimiterea lor in Transnistria. La inceputul anilor 1940, aproape 25.000 de romi au fost evacuati in Transnistria, printr-o…

- Expozitia de fotografie "Martori evrei ai unui secol romanesc", care reuneste o selectie de 15 lucrari, va fi gazduita in perioada 22 ianuarie - 28 februarie de Institutul Cultural Roman de la Tel Aviv. Potrivit site-ului ICR, evenimentul se va desfasura sub egida Zilei Internationale…

- Douasprezece judete sunt, vineri, sub cod galben de vant puternic si ninsoare pana la ora 15.00, urmand a se inregistra rafale de vant si de 90 de kilometri la ora. In 30 de unitati scolare din patru judete cursurile au fost suspendate din cauza zapezii.Potrivit Administratiei Nationale de…

- Orasul Tulcea a fost inchis de autoritati din cauza viscolului. Politia si Jandarmeria opresc toate masinile care vor sa paraseasca orasul. Judetul Tulcea se afla sub o avertizare tip cod...

- Autoritațile olandeze au anulat toate zborurile de pe aeroportul Amsterdam Schiphol, al treilea ca marime din Europa, joi dimineata, din cauza viscolului puternic care a paralizat Olanda, relateaza AFP, citat de News.ro.

- Un barbat iși va petrece urmatoarea perioada la Gherla, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Miercuri, 17 ianuarie, in jurul orei 7, polițiștii de la Sectia 3 Politie Rurala Baciu au depistat un barbat de 31 de ani, cu domiciliul in Sanpaul. Pe numele lui era emis un mandat de executare…

- Autoritațile sanitar-veterinare din Brasov au anuntat ca interzic organizarea de targuri pentru vanzarea sau cumpararea de animale, in special porci, pe teritoriul judetului Brasov, dupa ce, in 11 ianuarie a fost confirmat un focar de pesta porcina africana intr-o gospodarie din localitatea Micula,…

- Drumul National 67 C Novaci - Ranca a fost inchis, miercuri seara, din cauza viscolului puternic, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutier (CNAIR). Si DN 7 este inchis la ora transmiterii acestei stiri, la kilometrul 218, din cauza poleiului.Potrivit datelor furnizate…

- Pe drumul Iasi Vaslui nu se mai poate circula. Din cauza depunerilor de zapada mai multe tiruri au ramas blocate. Autoritatile au dispus ca drumul sa fie inchis. De asemenea, ambulantele ajung greu la solicitari.

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Autoritatile au anuntat inchiderea drumului national 66 A, pe portiunea neasfaltata, intre localitatile Campul lui Neag si Cerna Sat. Soseaua, nefinalizata de mai multi ani, a devenit celebra din cauza numeroaseleo controverse iscate fata de construirea ei in zona a doua parcuri nationale.

- Transferul lui Coutinho la Barcelona nu l-a luat pe nepregatite pe Jurgen Klopp, cel care recunoaste ca brazilianul a insitat ca aceasta mutare sa devina posibila. Antrenorul lui Liverpool i-a asigurat pe fanii "cormoranilor" ca a facut tot ce a fost posibil pentru ca jucatorul sa ramana pe Anfield.…

- Nu au fost oferite detalii privind motivele inchiderii granitei. Decretul de saptamana trecuta a fost parte din campaniile de dezarmare a traficantilor care au inceput in regiunile Darfur si Nilul Albastru. „Guvernatorul Kassala, Adam Gemaa Adam, a emis un decret de inchidere a tuturor punctelor de…

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Ploiești va avea un program special in perioada Sarbatorilor de Iarna, in unele dintre zile ghișeele fiind deschise doar pentru inregistrarea deceselor. Programul Serviciului Stare Civila al SPCLEP Ploiești va fi urmatorul: astazi – intre 8.30…

- Pe un teren unde urma sa se ridice o casa, in Sat Costi, sambata, s-au descoperit mai multe bombe de aviatie din cel de al Doilea Razboi Mondial. Oamenii au sunat la 112 si echipa pirotehnica a ISU Galati a intervenit si a ridicat bombele. "Din acestea, patru sunt bombe de aviatie exploziv brizante,…

- Cinci bombe de aviație din Al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite de niște muncitori care lucrau pe un șantier de construcții din satul Costi din vecinatatea municipiului Galați, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Galați, Eugen Chirița.…

- Fostul rege Mihai de Romania, unul dintre ultimii supravietuitori in randul sefilor de stat al celui de-al Doilea Razboi Mondial, a murit marti la varsta de 96 de ani in Elvetia, unde isi avea resedinta, scriu principalele agentii de presa, AFP, AP, Reuters, materiale preluate de presa din intreaga…

- Regele Mihai a murit astazi. Majestatea Sa anunțase pe 2 martie 2016 ca se retrage din viața publica, dupa ce recent a fost diagnosticat cu leucemie, urmand ca prerogativele sale sa fie preluate de Principesa Margareta. Regele Mihai a murit. Biografia monarhului Regele Mihai I s-a nascut pe 25 octombrie…

- Cu toate ca autoritațile județene din vestul țarii au promis ca sunt gata pentru iarna, ninsoarea, anunțata de meteorologi, le-a prins pe picior greșit. Mai multe drumuri din Timiș, inclusiv autostrada A1, in zona Margina, sunt acoperite, in aceasta dimineața, de un strat substanțial de zapada, iar…

- Macinat de nenumarate scandaluri de dopaj in ultimii ani, sportul romanesc a primit o lovitura teribila. Agentia Mondiala Andidoping (WADA) a anuntat suspendarea provizorie a acreditarii Laboratorului antidoping de la Bucuresti.

- Aproximativ 10.000 de oameni au asistat, de Ziua Nationala, la parada militara organizata in centrul Constantei, urmarind defilarea a peste 200 de militari, cu tehnica militara, potrivit NEWS.RO. Citeste si: S-a AFLAT! De ce a lipsit, IN PREMIERA, Ion Iliescu de la parada. Ce s-a intamplat…

- Decizia a fost luata. Se știe deja care sunt localitațile cu cele mai buni practici, demne de atenția experților, dar și a cetațenilor. Pe 16 noiembrie, a avut loc ședința Grupului Coordonator al Programului Bunelor Practici de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul”,…

- Autoritatile saudite l-au eliberat pe printul Miteb bin Abdallah, fiul fostului rege Abdallah, arestat in urma cu trei saptamani in cadrul unei vaste epurari anticoruptie, a anuntat o sursa apropiata guvernului, citata de AFP.

- Focuri de artificii și concert grandios in Piața Marii Adunari Naționale in seara de Revelion. Autoritațile locale pun la punct ultimele detalii pentru ca petrecerea sa fie una memorabila. Atmosfera va fi intreținuta de cei mai cunoscuți artiști din țara.

- Autoritatile monitorizeaza situatia circulatiei pe drumurile din judetele aflate sub atentionare cod portocaliu de ninsori, pana la aceasta ora nefiind sesizate probleme de fluenta a traficului, potrivit Politiei Romane. Politia Romana a transmis, marti dimineata, ca pana la aceasta ora in judetele…

- Aeroportul din insula indoneziana Bali a fost inchis astazi din cauza riscului "iminent" al unei eruptii vulcanice. Autoritatile au ridicat nivelul de alerta de la 3 la 4, dupa ce vulcanul Agung a inceput, de sâmbata, sa arunce lava si cenusa.

- Un studiu efectuat de Asociația Romana a Producatorilor Internaționali de Medicamente indica faptul ca un medicament nou ajunge pe lista de compensate din Romania dupa 43 de luni de la aporbarea de catre autoritațile competente. Deși autoritațile se lauda cu introducerea de noi molecule pe lista…

- In multe tari masinile reprezinta principala sursa de poluare a aerului. Autoritatile din multe state se lupta cu aceasta problema si incearca sa gaseasca solutii pentru a limita poluarea. Autovehiculele polueaza, in primul rand prin emisiile de CO2. De aceea, producatorii de masini incearca sa reduca…

- Din 1924, aceasta parada marcheaza debutul sarbatorilor de sfarșit de an din Statele Unite. In ciuda unor temperaturi foarte scazute, peste 3,5 milioane de persoane sunt așteptate pe traseul defilarii pe parcursul intregii zile de joi, potrivit presei americane, pentru a-i aplauda pe cei peste 8.000…

- Autoritatile judetene au decis sa amplaseze la toate intrarile si iesirile in si din Salaj indicatoare cu mesaje de intampinare si ramas-bun in patru limbi, pentru soferii care traverseaza judetul. Anuntul a fost catre vicepresedintele Consiliului Judetean Salaj, Szilagyi Robert Istvan, potrivit caruia…

- Autoritatile din Dambovita au semnat, vineri, 17 noiembrie, contractul de constituire a dreptului de superficie asupra terenului destinat construirii viitorului mall din Targoviste, care va fi amplasat pe terenul fostei unitati militare unde au fost impuscati sotii Ceausescu.

- Un german de 76 de ani a sarbatorit cu emoție regasirea autovehiculului sau, la doua decenii dupa ce a uitat unde l-a parcat, iar apoi l-a declarat furat, relateaza cnewsmatin.fr. Mașina, al carei furt a fost declarat în 1997, la Frankfurt, a fost gasita saptamâna trecuta într-o…

- Au trecut zece ani de la adoptarea Hotararii de Consiliu Local nr. 371, privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Municipiului Timisoara, care reglementeaza obligațiile instituțiilor publice, precum și pe cele ale persoanelor fizice și juridice pentru asigurarea și pastrarea…

- Autoritatile locale au anuntat ca obiecticul turistic isi va deschide portile doar la primavara. Cetatea Feldioara este cea mai veche din Brasov, a fost o ruina timp de 30 de ani si a fost refacuta practic din temelii.

- Consiliul Judetean Buzau se pregateste intens pentru Ziua Nationala. Cateva mii de portii de fasole vor fi pregatite pentru buzoienii care se vor afla pe 1 decembrie in Parcul Crang, alaturi de artistii Centrului de Cultura si Arta. Meniul de sarbatoare va mai contine desert si vin fiert. Buzoienii…

- Turcia s-a interesat in mod oficial pe langa autoritatile americane cu privire la soarta unui om de afaceri turco-iranian aflat in detentie in SUA sub acuzatia de incalcare a embargoului asupra Iranului, a anuntat diplomatia turca, informeaza joi AFP, conform agerpres.ro. Cererea Ankarei vizeaza…

- Candidatul „Partidului Nostru” pentru funcția de primar al localitații Sangera, Ion Duca, acuza autoritațile ca refuza sa reactioneze la multiple si „evidente incalcari ale legislatiei”, inclusiv coruperea alegatorilor, admise de catre contracandidatul sau inaintat de Partidului Democrat (PD), Valeriu…

- Autoritatile canadiene intentioneaza sa elimine, de la 1 decembrie cerinta, obligativitatii vizelor pentru cetatenii romani care vor calatori in Canada pentru sederi de maximum 6 luni. De acest regim vor benefica cei care calatoresc in scop turistic, pentru vizitarea familiei sau prietenilor și pentru…

- Generalul de aviatie r Gheorghe Constantin a trecut, ieri, in nefiinta. Informatia ne a fost confirmata de generalul Constantin Zeca. Generalul avea 96 de ani. Va fi inmormantat maine la Cimitirul Central Constanta.Gheorghe Constantin a luptat in al Doilea Razboi Mondial si a contribuit la construirea…