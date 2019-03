Aeroportul Internaţional Timişoara trece la programul de vară. Vezi care sunt noutățile Incepand de duminica, 31 martie 2019, Aeroportul Internațional Timisoara va trece la noul orar al zborurilor. Acesta va ramane in funcsiune pana in 26 octombrie. In noul calendar apar noutati in ceea ce privește orele de zbor, de frecvența curselor, dar apar si noi destinatii accesibile direct din Timisoara. Orarul de vara aduce noutati in […] Articolul Aeroportul International Timisoara trece la programul de vara. Vezi care sunt noutațile a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

