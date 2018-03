Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, declaratii de avere: Dorina Ionescu, sef Serviciu Resurse Umane, Secretariat, Arhiva, detine patru terenuri, o casa si doua masini (documente)

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Doriana Ionescu este sef Serviciu Contabilitate in cadrul SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din 2013. In anul 2014, a detinut si functia de director economic.Potrivit celei mai recente declaratii de avere, datata 2017, Doriana Ionescu detine un apartament in municipiul Constanta,…

- Narcisa Frandos, sef Serviciu Contracte Tarife in cadrul SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiilor de avere completate in 2016 si 2017, un apartament in municipiul Constanta, dobandit in 1998, in suprafata de 60 de metri patrati. Mai mult, Narcisa Frandos a consemnat…

- Cristian Fotu, seful Serviciului Securitate din cadrul Societatii Nationale Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine, impreuna cu sotia sa, asa cum rezulta din declaratia de avere completata in luna iunie 2017, un teren de 1.000 mp, cumparat in anul 2009, situat in localitatea Mihail Kogalniceanu.…

- Loredan Enuta este sef Birou Securitate in cadrul SN Aeroport International Mihail Kogalniceanu. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 25.05.2016, Enuta detine 1 2 dintr un teren intravilan de 9 mp, cumparat in anul 2004 in municipiul Constanta. Acesta are si un apartament in Constanta,…

- Romeo Dominte, sef Serviciu Prevenire si Protectie in cadrul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, a mentionat la rubrica "Bunuri imobile terenurildquo; a declaratiei de avere aferente anului 2016 trei terenuri in judetul Constanta: unul agricol de 15 hectare, suprafata fiind dobandita prin…

- Costin Mihaita, sef Atelier Comunicatii in cadrul Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, a mentionat in declaratia de avere publicata in luna iunie 2016 ca detine impreuna cu sotia sa, Niculina Lucica Costin, un teren intravilan de 668 mp in Eforie Nord, achizitionat in anul 1990, o casa de…

- Danut Dumitru Ardeleanu, sef birou Transport in cadrul SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, detine impreuna cu sotia sa, potrivit declaratiilor de avere completate in luna iunie 2016 si in luna mai 2017, un apartament in Constanta, din anul 1996, in suprafata de 54 de metri patrati. Danut…

- Bogdan Artagea, directorul general al Aeroportului International Mihail Kogalniceanu, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna iulie 2017, jumatate dintr un apartament de 113 mp, situat in Constanta, achizitionat prin programul "Prima casaldquo;. In garaj, acestea are doua automobile:…

- La inceputul acestui an, ministrul de Interne, Carmen Dan, și-a reactualizat declarația de avere. Conform documentului care-i contureaza un trai obișnuit, mai-mare polițiștilor romani are doua mașini, un apartament in coproprietate cu soțul ei, dar și datorii bancare care insumeaza 100.098 de lei. Nu…

- Horia Mihail Acatrinei este director economic in cadrul SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 14.06.2016, Acatrinei detine 1 3 dintr un teren intravilan de 2.526 mp, cumparat in anul 2014, in satul Silistea Snagovului judetul Ilfov . Acatrinei…

- Un grav accident rutier a avut loc ieri seara, la iesire din localitatea Mihail Kogalniceanu. O femeie care traversa prin loc nepermis si a pierdut viata si o alta a fost ranita.Potrivit IPJ Constanta, la data de 16 februarie a.c., politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui…

- Directorul adjunct pentru Educatie si Asistenta Psihosociala din cadrul Penitenciarului Poarta Alba, comisar sef de penitenciare Emilia Topala, a mentionat in declaratia de avere publicata pe 30 mai 2016 ca detine impreuna cu sotul, Marian Daniel Topala, un teren intravilan de 500 mp, achizitionat in…

- Cristian Ionut Apostol este director adjunct economico administrativ in cadrul Penitenciarului Poarta Alba. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 27.05.2016, Apostol nu detine bunuri imobile. Aceeasi situatie o regasim si in declaratia completata in anul 2017.Cristian Ionut Apostol are…

- Brigitte Sfat a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a depus actele de divorț. Ea afirma ca nu se va razboi pe avere cu fostul mare jucator de tenis Ilie Nastase. Dupa un mariaj cu multe scandaluri, certuri și impacari, Brigitte Sfat a decis sa divorțeze de marele sportiv Ilie Nastase . Brigitte…

- Sofia Elena Zaganeanu este sef Compartiment Actionariat Comunicare in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2015, Sofia Elena Zaganeanu detine, impreuna cu Marius Zaganeanu, un teren intravilan in municipiul Constanta, dobandit in anul 2009, cu o suprafata…

- Florin Alexandru Stan, sef Birou Tehnologia Informatiei si Telecomunicatii in cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata in mai 2016 ca nu detine terenuri, insa are o jumatate dintr un apartament in Constanta. Florin Alexandru Stan are in parcare, conform declaratiei de avere,…

- Iuliana Daniela Turcu, sef Statie CFU in cadrul societatii Oil Terminal SA, a mentionat in declaratia de avere publicata in luna mai 2016 ca detine un apartament de 58 mp in Constanta, achizitionat in anul 2003, o casa de vacanta de 130 mp, construita in anul 1996, in Cheia, judetul Prahova, si un apartament…

- Dan Lucian Stoenescu, seful Sectiei Platforma Nord din cadrul companiei Oil Terminal SA, detine, impreuna cu sotia, potrivit declaratiei de avere completate in luna iunie 2017, patru terenuri intravilane. Este vorba despre un teren de 17 mp, mostenit in anul 2001, situat in Constanta, un teren de 300…

- Alina Elena Rohat este sef serviciu Controlul Instalatiilor si Protectia Mediului in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2015, Alina Elena Rohat detine, impreuna cu Ciprian Mihai Bandac, o casa de locuit cota parte 50 in localitatea Valu lui Traian, judetul…

- Carmen Mihaela Radu, sef Birou Tarife, Analiza Economica la Oil Terminal SA, si a depus declaratia de avere si pe cea de interese aferente anului 2016 pe 31 mai 2017, iar la rubrica "bunuri imobile cladirildquo;, a mentionat doua apartamente in Constanta, detinute in coproprietate: unul cu suprafata…

- Cecilia Popovici, sef serviciu Contabilitate in cadrul societatii Oil Terminal SA a mentionat in declaratia de avere publicata in luna aprilie 2016 un teren intravilan de 584 mp, in localitatea Cumpana, judetul Constanta, achizitionat in anul 2015, pe care il detine in calitate de coproprietar, alaturi…

- Seful Biroului Dezvoltare Strategica din cadrul companiei Oil Terminal SA, Constantin Pita, detine, asa cum reiese din declaratia de avere completata in luna mai 2017, jumatate dintr un apartament de 48 mp, situat in Constanta. Acesta nu detine bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte…

- Documente atasate: declaratie de avere Potrivit declarației de avere, impreuna cu soțul, Viorica Dancila deține imobile in judetele Brasov, Dolj si Teleorman, conturi de zeci de mii de euro, dar si venituri mari. Astfel, Viorica Dancila isi permite sa fie generoasa cu PSD. Potrivit declaratiilor…

- Florin Oprisan, sef Compartiment Metrologie din cadrul Oil Terminal, a mentionat, in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016, ca nu detine terenuri, insa are, impreuna cu sotia, o casa de locuit in Techirghiol din 2005 si un apartament in Bucuresti tot din 2005 . Florin Oprisan, sef Compartiment…

- Comparativ cu alte persoane cu functie de conducere din cadrul Oil Terminal, seful Serviciului Marketing Comercial din cadrul societatii are o avere interesanta. Vasile C. Ogreanu a raportat in 2017 venituri de 61.389 de lei, in timp ce sotia sa, angajat al Directiei Generale Administrare a Marilor…

- Marin Musat, sef sectie Platforma Sud la Oil Terminal SA, si a depus declaratia de avere si pe cea de interese aferente anului 2016 pe 30 mai 2017, iar la rubrica "bunuri imobile terenurildquo;, a mentionat trei terenuri detinute in coproprietate: un teren agricol de jumatate de hectar, in comuna Mihail…

- Laurentiu Corneliu Mocanu, seful Compartimentului Transporturi din cadrul Oil Terminal, detinea, conform declaratiei de avere publicate in luna mai 2016, un apartament de 40 mp in Constanta, achizitionat prin credit imobiliar in anul 2005. La categoria Datorii, Laurentiu Corneliu Mocanu a declarat un…

- Daniela Moldoveanu este sef serviciu in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2015, Daniela Moldoveanu detine impreuna cu Nicu Moldoveanu un teren intravilan in municipiul Constanta, dobandit in anul 2004, cu o suprafata de 970 m2, obtinut prin contract de…

- Sefa Serviciului Resurse Umane din cadrul companiei Oil Terminal SA, Liliana Mihailov, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna iunie 2017, jumatate dintr un teren agricol de 11 hectare, pe care l a mostenit in anul 2017. La acesta se adauga frac12; dintr un apartament de 44,48 mp, cumparat…

- In ceea ce priveste veniturile salariale, Adrian Manea, sef Compartiment Contorizare din cadrul Oil Terminal, a consemnat suma de 31.350 de lei obtinuta in aceasta calitate si suma de 12.000 de lei de la SC Marca Telecom SRL, ca inginer electronist. Asta in timp ce sotia sa, angajata a DGASPC, a castigat…

- Eugen Ivan, sef Serviciu Prevenire Incendii si Protectie Civila, detine, potrivit declaratiei de avere, un teren intravilan si o casa de vacanta in localitatea Tuzla, dobandit in 1997, un apartament in municipiul Constanta, achizitionat in 1995, si un autoturism Logan, an de fabricatie 2006. In anul…

- Florin Fanel Enache, sef Sectie Platforma Port din cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine, impreuna cu sotia, doua terenuri intravilane in Constanta, in suprafata totala de aproximativ 650 de metri patrati. Florin Fanel Enache mai detine,…

- Sener Iuseim, sef Serviciu Evidenta la Oil Terminal SA, si a depus declaratia de avere si pe cea de interese aferente anului 2016 pe 19 iunie 2017, iar la rubrica "bunuri imobile terenurildquo;, a mentionat un teren agricol de patru hectare, in comuna Amzacea, dobandit in 2002, prin succesiune cumparare,…

- Emilia Mihaela Ignat este sef Birou Juridic Litigii in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2016, Emilia Mihaela Ignat detine o casa de locuit in Agigea, judetul Constanta, mostenita in anul 2016, cu o suprafata de 95 m2. Ea mai detine un apartament in Constanta,…

- Adrian Gavrilov, seful Serviciului Exploatare Portuara, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna iunie 2017, un sfert dintr un teren intravilan de 350 mp si un sfert dintr o casa de locuit de 60 mp, situate in Constanta. La acestea se adauga o jumatate dintr un apartament de 76 mp, situat…

- Mariana Girbaci, sef Birou Audit Intern in cadrul Oil Terminal SA, detine, conform declaratiei de avere completate in luna aprilie 2016, un apartament de 38 mp in Constanta, achizitionat in anul 2013.La categoria plasamente, Mariana Girbaci a mentionat 4.000 de actiuni detinute la SIF Transilvania SA…

- Radu Adrian Dumitriu, seful compartimentului paza, in cadrul Oil Terminal Constanta, este proprietar al unui apartament achizitionat in anul 2007. Dumitriu nu detine, potrivit declaratiei de avere, nici terenuri si nici autoturism. In schimb, are un cont in valoare de 30.000 de lei. In anul fiscal 2016…

- Laura Dragan, sef Serviciu Mentenanta la Oil Terminal SA, si a depus declaratia de avere si pe cea de interese aferente anului 2016 pe 30 mai 2017.In declaratia de avere, singura mentiune, in afara de venit, este la rubrica "bunuri mobileldquo;, unde Laura Dragan a declarat un autoturism Hyundai i20…

- Sofica Culetu, sef al biroului Controlul Calitatii Produsului Laboratoare, in cadrul Oil Terminal Constanta, este proprietara unui apartament de 54,54 metri patrati, in Constanta, cumparat in 1991, dar si a unui Matiz din 2003, dobandit in baza unui contract de vanzare cumparare. Sotul acesteia, Hristu…

- O teava de gaz e a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier pe DN 6, in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii,…

- Marius Catrinoiu, sef Birou Investitii in cadrul Oil Terminal SA, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna mai 2016, un teren agricol de 1,18 ha in Giroc, judetul Timis, cumparat impreuna cu sotia, Doina Catrinoiu, in anul 2006. Cei doi soti detin o casa de 191 mp, cumparata in 2002,…

- Mihai Catargiu, seful Serviciului Managementul Calitatii din cadrul companiei Oil Terminal SA, detine, potrivit declaratiei de avere completate in luna mai 2017, un apartament de 58 mp, situat in Constanta.In garaj, acesta are trei automobile: Rover 75, fabricat in anul 2000, VW Vento, fabricat in anul…

- Marius Bogdan Acsan, sef serviciu administrativ in cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 17 mai 2016 ca detine un teren intravilan in Ovidiu, in suprafata de 280 de metri patrati, conduce un automobil marca Renault, fabricat in 2007, are datorii catre Banca Transilvania,…

- Seful Departamentului Logistica din cadrul Oil Terminal are o activitate laborioasa si in afara locului de munca principal. Potrivit celei mai recente declaratii de avere, Armando Traian Andresoiu, seful Departamentului Logistica din cadrul Oil Terminal, detine un teren agricol in Agigea Lazu , un apartament,…

- Georgeta Androne si a depus declaratia de avere si pe cea de interese la numirea in functia de sef Serviciu Securitatea Muncii si Situatii de Urgenta in cadrul SC Oil Terminal SA Constanta pe 9 august 2017. In declaratia de avere, la rubrica "bunuri imobile terenurildquo;, sunt mentionate trei terenuri…

- Elena Petrescu este expert achizitii in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere pe anul fiscal 2016, Elena Petrescu detine un apartament in Constanta, dobandit prin contract de vanzare cumparare in anul 1985, cota parte 50 , cu o suprafata de 61 m2. Nu detine autoturisme, bunuri…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general Viorel Sorin Ciutureanu, director economic Adriana Frangu, director dezvoltare Marieta Elisabeta Stasi, director…

- Emil Rohat, director tehnic in cadrul Oil Terminal, a consemnat in declaratia de avere completata la data de 25 mai 2016 ca detine, din anul 2001, o jumatate dintr un teren intravilan in localitatea Agigea, de 500 de metri patrati, o casa, din 2006, in Agigea, o casa, din 2009, in Brasov si un apartament,…

- Ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie nr. 78 25.07.2017, incepand cu data de 1 august 2017, conducerea executiva a societatii Oil Terminal SA este formata din: director general Viorel Sorin Ciutureanu, director economic Adriana Frangu, director dezvoltare Marieta Elisabeta Stasi, director…

- In cadrul sedintei Consiliului de Administratie desfasurata in data de 17 iulie 2017, administratorii societatii Oil Terminal l au ales in calitate de presedinte al CA ului pe Cristian Florin Gheorghe. Aceeasi decizie a fost luata si in sedinta din data de 5 decembrie 2017, cand a fost stabilita si…