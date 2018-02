Aeroportul International Maramures, pe ultimul loc la numarul de pasageri

Stiri pe aceeasi tema

- Rata de absorbtie a fondurilor europene prin Programul Operational Competitivitate se ridica, in prezent, la 4,45% din totalul de 1,3 miliarde de euro alocati Romaniei, in al cincilea an al acestui ciclu financiar european 2014-2020, conform datelor publicate, luni, de Asociatia INACO – Initiativa pentru…

- Caz socant la Oradea. Un copil de 9 ani, ranit grav intr-un accident rutier, a fost dat afara dintr-un spital. Cei din conducere susțin ca legea ii obliga sa le ceara bani parinților pentru spitalizare, pe motiv ca accidentul s-ar fi produs din cauza baiatului. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea,…

- Investitorii de dupa Nokia. Parcul industrial din Jucu, revitalizat de clujeni cu 40 de milioane de euro Parcul logistic și industrial Transilvania Construcții (TRC Park Cluj) din comuna Jucu va genera investiții de 40 de milioane de euro pe cele 8 hectare și va crea cateva mii de locuri de munca.…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, crede ca se pune la cale un complot prin care CFR sa ia campionatul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. "Parerea mea ca nu intra Dinamo in play-off. Ei au patru meciuri prea grele. Eu nu-i vreau, ca n-ai incredere in ei. Daca i-ar bate…

- Grefierii protesteaza, de astazi. Motivul: dupa transferul contributiilor sociale unele salarii vor scadea cu 500 de lei. Grefierii vor proteste purtand banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- ♦ Numarul de pasageri de pe aeroporturile din tara s-a dublat in ultimii patru ani ♦ Cele mai mari cresteri au fost inregistrate anul trecut de aeroporturile din Suceava, Oradea si Tulcea ♦ Fata de 1998, traficul aerian s-a majorat de zece ori.

- Clienții NTT DATA Romania recomanda Clarvision ERP Conform studiului de satisfacție derulat in cursul acestui an asupra celor peste 180 de companii care utilizeaza sistemul Clarvision ERP, peste 88% dintre aceștia iși exprima un nivel ridicat de satisfacție vizavi de soluțiile și serviciile oferite…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- Suedia si Spania se vor intalni duminica, de la ora 21:30, in finala Campionatului European de handbal masculin din Croatia. Este probabil si cea mai neasteptata finala din istoria competitiei, avand in vedere ca toata lumea astepta Franta, Danemarca si Croatia in finala. Franta si Danemarca vor…

- Dur, precis si fara niciun fel de manusi sau dulceturi diplomatice este comunicatul Comisei Europene, sub semnatura comuna a presedintelui Jean Claude Juncker si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans privind "evolutiile recente din Romania" in domeniul justitiei

- Dezbaterea regionala de la Timisoara va avea loc in data de 23 ianuarie, in intervalul 18:00-20:30, la sediul organizatiei „Initiativa in Educatie”, pe strada Gheorghe Lazar, nr. 5. Confirmarile si inscrierile se pot face la adresa contact@inedu.ro. Ce se dorește a se schimba in planul-cadru…

- Magistratii de la Tribunalul Vaslui au decis, marti, reluarea de la zero a procesului in care 22 de vamesi de la Vama Albita erau judecati pentru fapte de coruptie.Decizia vine dupa ce judecatorul care a instrumentat dosarul vamesilor a plecat la o alta instanta, exact inainte de ultimul termen…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat marti ca Romania este un partener crucial pentru Japonia, adaugand ca a convenit cu presedintele Klaus Iohannis ca intre cele doua tari sa existe o stransa cooperare pentru a "mentine si a consolida ordinea legii la nivel international".Premierul…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca Viorica Dancila intruneste calitatile necesare pentru functia de prim-ministru si ca are, printre altele, o experienta internationala importanta acumulata in Parlamentul European. Nu in ultimul rand, liderul social-democratilor maramureseni i-a multumit…

- Evenimentele dedicate Centenarului Marii Uniri incep in 2018 cu iz de scandal. Presedintele Consiliului Judetean, Pasztor Sandor, a trebuit sa intervina, sambata, pentru ca un spectacol dedicat Micii Uniri sa se tina in locul unde fusese programat initial – adica in sala mare a Teatrului. Dupa…

- Global Game Jam, cel mai mare game jam din lume, revine la București. Evenimentul va avea loc in cadrul Bucharest Gaming Week (23-28 ianuarie) și da startul unui val de creativitate in sfera jocurilor, la nivel mondial. Bucharest Global Game Jam va avea loc in perioada 26-28 ianuarie, la Arcub…

- Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția de dezvoltare regionala Sud Muntenia, in calitate de partener și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”- București, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul…

- Un avion Blue Air a plecat de la Lisabona catre Bucuresti cu o ora intarziere dupa ce doi pasageri s-au luat la bataie. Conflictul a izbucnit cu putin timp inainte ca aeronava sa decoleze de pe pista. Conform procedurilor in vigoare, echipajul a decis anularea procedurilor de decolare si debarcarea…

- Deputatul Adrian Dohotaru, lovit in plin cu mașina de un taximetrist. Fostul membru USR a povestit pe contul de socializare cum s-a intamplat totul și cat de speriat a fost. Fostul deputat USR, acum Independent, Adrian Dohotaru s-a speriat cumplit, insa din fericire nu a fost ranit grav. “Am tras una…

- ADR Sud Muntenia a obținut finanțare nerambursabila pentru un nou proiect european! Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția, in calitate de partener, impreuna cu Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea…

- Hotelierii se asteptau insa ca, de Revelion, numarul turistilor sa scada comparativ cu anul trecut, tinand cont de puterea de cumparare mai mica si de faptul ca in aceasta perioada n-a fost zapada, arata un comunicat transmis joi de FPTR. "Fara sa fi devenit, asa cum ne dorim, de altfel, cu…

- Asociația de Comunicații Electronice din Romania (A.C.e.R.) „reacționeaza vehement” la situația „abuziva” creata de furnizorii de energie electrica și servicii adiacente privind semnarea unor noi contracte de inchiriere a stalpilor folosiți ca infrastructura pentru rețelele de comunicații și, implicit,…

- Un barbat insurat din China a zburat peste 1.100 de kilometri pentru a intalni o femeie cunoscuta pe internet. In loc sa dea peste aceasta, acolo a avut parte de o surpriza neplacuta. Era asteptat de sotul femeii si de prietenii acestuia. Barbatul a fost legat de un copac si batut de acestia cu curele,…

- Simona Gherghe, omagiu pentru Regele Mihai I, in ziua inmormantarii. Vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj trist. Fanii au reacționat imediat. Regele Mihai va fi condus sambata pe ultimul drum. Urmariti pe Libertatea.ro imagini de la inmormantarea Regelui Mihai, de la ceremoniile din București…

- Traficul este o problema mare în București, dar și în alte orașe mari din România. Ne-am obișnuit sa spunem ca rondurile sunt solutia. Totuși, specialiștii au facut mai multe simulari pentru toate tipurile de trafic în diverse conditii și... surpriza:

- Romanii prefera timpul liber in locul slujbei bine platite Romanii iși doresc sa caștige mai mult timp personal in loc de bani și nu mai sunt mulțumiți de ce le ofera de obicei angajatorii, conform primului studiu național complex care masoara tendințele in stilul de viața in 2018. 55% sunt dispuși…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de Franta, cu scorul de 26 17 17 7 , vineri seara, la Trier, in ultimul meci al tricolorelor in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania, informeaza Agerpres.ro Romania, care era deja castigatoarea grupei inaintea meciului, a cedat fara…

- Vanzarile de haine, incaltaminte si accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10% din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de agentia europeana pentru proprietatea intelectuala. Astfel afacerile legitime din intreaga Europa pierd 43,3 miliarde de euro…

- Naționala de rugby Under 20 a Romaniei s-a reunit in ultimul stagiu de pregatire al anului, la Izvorani, care va dura pana pe 10 decembrie, staff-ul echipei naționale selectand un numar de 32 de sportivi, informeaza FRR. Obiectivul acestui stagiu este testarea potențialului echipei…

- Un incendiu a izbucnit, duminica seara, in judetul Ialomita, intr-un autocar cu pasageri care circula pe ruta Buzau - Bucuresti. Nimeni nu a fost ranit, insa circulatia rutiera este oprita pe DN2.Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN2, intre localitatile Ciocarlia…

- In anul 2016 statele membre ale Uniunii Europene au alocat, in medie, 2,03% din Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), pe ultimele poziții fiind Letonia și Romania care au alocat cercetarii doar 0,44%, respectiv 0,48% din PIB.

- FCSB se confrunta cu probleme de lot din cauza accidentarilor suferite de unii deintre fotbalistii importantio ai echipei. Dupa ce Romario Benzar si Bogdan Planic s-au accidentat, a venit randul si lui Felipe Teixeira sa rateze restul partidelor din 2017. Portughezul in varsta de 37 de ani…

- Simona Halep le-a oferit o zi de neuitat copiilor de la academia de tenis care ii poarta numele! Liderul mondial i-a vizitat miercuri pe micutii tenismeni, la Stejarii Country Club, iar intalnirea a fost una emotionanta. Dupa ce a facut o mica escapada la munte, Simona Halep isi incarca…

- Numarul de pasageri care tranzi­teaza aeroporturile din tara ar putea ajun­ge in acest an la mai mult de 21 de mi­lioane, adica o crestere de aproape 30% fata de anul anterior, arata cal­culele ZF pe baza estimarilor Asociatiei Aeroporturilor din Romania. Astfel, traficul de pasageri de pe aeroporturile…

- Gabriel Coveșeanu, cunoscut sub numele de Cove pentru publicul larg, nu va mai aparea la emisiunea pe care o modera alaturi de Adela Popescu la Pro Tv. Gabriel Coveșeanu, care s-a casatorit a doua oara in anul 2013 , este un cunoscut actor și prezentator de televiziune din Romania. In ultimul timp,…

- Actrita Deepika Padukone, una dintre cele mai populare vedete indiene si regizorul Sanjay Leela Bhansali au fost nevoiti sa amane premiera unui film foarte asteptat dupa ce un politician din partidul aflat la guvernare in India a oferit o recompensa de 1,5 milioane de dolari pentru decapitarea acestora,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc joi, la ora 2:11, in judetul Vrancea. Conform INFP, seismul s-a produs la o adancime de 75,1 kilometri. Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs pe 15 noiembrie in judetul Vrancea. Potrivit INFP (Institutului National pentru Fizica…

- Discutiile dintre presedintele PSD si parlamentari sunt legate cel mai probabil de pachetul de legi in Justitie, in conditiile in care cei trei alesi sunt membri ai comisiei speciale ce dezbate aceste legi. Parlamentarii PNL au decis, miercuri, sa paraseasca sala de sedinta a Comisiei speciale…

- Dupa ce a fost chemat seara trecuta la sediul DNA pentru a fi anuntat asupra masurilor asiguratorii instituite de procurori in dosarul in care este anchetat, Liviu Dragnea nu se da batut si face prima mutare in lupta cu Directia Nationala Anticoruptie.Citeste si: Orban, sustinere NEASTEPTATA…

- Procedura pe repede inainte in Parlament: comisiile de Aparare din Senat și Camera Deputaților au fost zorite la maximum, pentru a aproba proiectul de lege al Guvernului, de achiziție a șapte sisteme de rachete sol-aer Patriot , de 4,6 milioane de dolari, cu tot cu TVA. S-a votat favorabil. O formalitate.…

- PNL depune luni la Avocatul Poporului o sesizare pentru contestarea la Curtea Constitutionala (CCR) a OUG 82/2017 prin care Guvernul a diminuat contributia la Pilonul II de pensii si care, in opinia partidului, incalca prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate si dreptul la pensie,…

- Liberalii anunta ca vor depune luni la Avocatul Poporului o sesizare pentru contestarea la Curtea Constitutionala (CCR) a OUG 82/2017 prin care Guvernul a diminuat contributia la Pilonul 2 de pensii si care, in opinia PNL, incalca prevederile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate si…

- Suporter Spirit Club Farul incheie turul ligii a treia pe terenul echipei brailene Sportul Chiscani vineri, de la 14.00. Antrenorul constantenilor, Petre Grigoras, care a implinit astazi 53 de ani, isi doreste o victorie care sa aduca liniste inainte de vacanta. Petre Grigoraș a comentat cu umor împlinirea…

- In ciuda realizarii unora dintre obiectivele propuse, Comisia Europeana (CE) nu poate inca sa concluzioneze ca obiectivele de referinta ale MCV (Mecanismul de Cooperare si Verificare) sunt, in acest moment, indeplinite satisfacator de Romania, se arata in ultimul raport privind progresele inregistrate…

- „Au fost scoase spre vanzare 1500 de bilete, prețul unui bilet fiind de 10 lei. Exista doua categorii de bilete, care, deși au același preț, sunt evidențiate prin culori diferite: 500 de locuri pe spațiul de joc, la nivelul scenei și 1000 de locuri in tribunele din stanga și din dreapta scenei. Biletele…

- Gigi Becali a reactionat din nou dupa ce Mihai Stoica a fost implicat intr-o bataie in club, in urma cu doua seri. De aceasta data, cuvintele finantatorul FCSB-ului au fost mult mai dure fata de prima sa interventie. Prezent intr-un club din Bucuresti, Mihai Stoica si cei aflati cu el la…