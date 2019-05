Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAMUL activitaților organizate de Muzeul Județean de Mineralogie ”Victor Gorduza” Baia Mare in cadrul ”Zilelor Maramureșului – 2019” 17.05.2019 Vizitarea Expoziției permanente (orele 09.00 – 17.00); Vizitarea Expozițiilor temporare: „Minerale in filatelia romaneasca” și „Minerale și asociații minerale…

- Asociația „Salvați animalele” din Baia Mare continua și in luna mai campania gratuita de sterilizare a animalelor de companie. Astfel, posesorii de animale trebuie doar sa faca o cerere la asociație și vor primi contravaloarea manoperei pentru operația de sterilizare. „Campania de sterilizari gratuite…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 14 mai, pe mai multe strazi din Baia Mare. Astfel, in intervalul orar 09.00-14.00, din cauza unor lucrari de reparații, vor ramane fara apa la robinete baimarenii care locuiesc pe str. Motorului, str. Nisiparilor nr. 52-68. Chiar…

- Sportivii școlii de dans Prodance 2000 Baia Mare au participat la concursul ranking Cupa Satmarului desfașurat sambata, 11 mai, unde au urcat de cinci ori podium și au reușit clasarea in alte șapte finale. Competiția desfașurata la Satu Mare – concurs ranking de dans sportiv – a strans pe ringul de…

- In urma cu puțin timp, un accident de circulație a avut loc la iesirea din Baia Mare spre Recea. Din primele informații, șoferul unui autoturism s-a angajat intr-o depașire riscanta și nu a mai putut sa revina pe banda lui de mers. Vom reveni cu detalii! Source

- CSȘ 2 Baia Mare a ratat calificarea in semifinalele turneul final al juniorilor I Valoare, dupa ce au pierdut in ziua a treia cu 24-23 meciul cu CSM Bacau. Handbaliștii antrenați de Iuliu Varady au ratat calificarea in semifinale pentru ca n-au reușit sa scoata cel puțin un punct din meciul cu Bacau…

- Marți, la Cluj-Napoca, a inceput turneul final al campionatului juniorilor I – grupa Valoare. In primul meci la aceasta intrecere, CSȘ 2 Baia Mare a pierdut la limita partida cu CSȘ Sighișoara, dar pastreaza inca speranțe de calificare in semifinale. Am avut echilibru pe tot parcursul meciului, cu echipe…