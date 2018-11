In perioada Sarbatorilor de Iarna, managerii Aeroportului International Iasi vor deschide ofertele pentru master planul destinat dezvoltarii aerogarii. In a treia zi de Craciun, la Aeroportul International Iasi vor fi deschise ofertele in licitatia pentru „Master Plan Integrat si SF Dezvoltarea Aeroportului International Iasi“. Valoarea proiectului este de 3,3 milioane de lei, fara TVA. In evaluarea ofertelor va conta componenta tehnica, in proportie de 67%, iar un procent de 33% va reprezenta termenul de executie a proiectului. „Durata contractului este unsprezece luni si include perioadele…