Aeroportul International Brasov-Ghimbav ar urma sa prinda contur anul acesta, cu lucrari de 34 de milioane de lei

Noi lucrari vor fi demarate in primavara anului 2019 la Aeroportul International Brasov-Ghimbav, dupa ce vineri s-a semnat un contract pentru proiectarea si executia a noua obiective. Per total, aceste lucrari vor costa nu mai putin de 34 de milioane de lei.



Adrian-Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, a semnat, vineri, contractul pentru "Aeroportul International Brasov - Ghimbav Etapa a III-a, Proiectare si executie lucrari de constructii si instalatii pentru 9 obiecte", in urma adjudecarii licitatiei de catre o firma din Sibiu. Aceasta are la dispozitie trei luni pentru…