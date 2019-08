Aeroportul Henri Coanda continua modernizarea cailor de rulare. Cat costa si de ce sunt necesare lucrarile

Calea de rulare Delta a Aeroportului Henri Coanda va intra in reparatii, in perioada imediat urmatoare. Iar odata refacuta, aceasta cale va usura circulatia de aeroport, contribuind la cresterea eficientei acestuia.



Compania Nationala de Aeroporturi Bucuresti (CNAB) anunta ca marti, pe 13 august, s-a semnat, in prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, contractul pentru reabilitarea caii de rulare Delta. Lucrarile - care includ proiectare si executie - vor dura 8 luni, vor fi realizare de Porr Construct si vor costa nu mai putin de 26.797.548 lei, potrivit CNAB.







