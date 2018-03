Stiri pe aceeasi tema

- Eșecul de la Craiova a aruncat in aer vestiarul Astrei. Patronul a facut o criza de nervi și le-a taiat primele pentru victoria cu Dinamo și calificarea in play-off, iar fotbaștii au dezvaluit pentru Gazeta un episod incredibil care l-a avut in prim-plan pe Ioan Niculae. ...

- Accident cu trei autobuze in Satu Mare. Patru persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier produs pe o strada din Satu Mare, in care au fost implicate trei autobuze. Polițiștii susțin ca incidentul s-a produs din cauza nerespectarii distanței in mers. Șoferii celor trei autobuze implicate…

- Mircia Gutau a expus, pe marginea unor drumuri locale, mai multe bile negre pentru ca șoferii neatenți sa nu mai strice parapetul scump care se comanda in nu știm ce țara și vine dupa vreo 6 luni de zile, timp in care se vede urat, ci sa-și faca praf jafurile lor (n.r. mașinile). Am primit de la un…

- Presimtirea sumbra de marti, 13 martie, s-a adeverit. De la prima ora a diminetii postez pe Facebook-ul personal pentru a nu mai stiu cata oara in ultimul deceniu chemarea la trezirea constiintei decidentilor publici pentru eliminarea pensiilor speciale. Citesc apoi, la interval de cateva…

- CNCD a amana discutarea sesizarii privind etichetele "penali" si "inculpati" folosite de catre Iohannis si Kovesi Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a amanat, luni, pentru 26 martie discutarea sesizarii privind eticheta de ”penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si cea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a intalnit, joi, cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, discutand despre protejarea minoritatilor nationale, parcursul european al Serbiei, dar si perspectivele pentru un angajament sporit al Uniunii Europene pentru Balcanii de Vest

- Amanarea startului returului in eșalonul terț a facut ca Unirea Alba Iulia sa fie singura echipa din județ care evolueaza pe teren propriu in runda inaugurala a Seriei a 5-a. Totodata, formația din Cetatea Marii Uniri este singura din Alba ce incepe partea a doua a stagiunii cu un nou antrenor principal,…

- "Telekom le multumeste clientilor pentru intelegere si suport si anunta ca le ofera acestora reducere la factura si credit suplimentar la cartela pentru nefunctionarea serviciilor mobile in data de 5 martie, precum si beneficii aditionale, atat pentru clientii rezidentiali, cat si business. Astfel,…

- Airbus A380 este considerata cea mai mare aeronava de pasageri din lume, care este capabila sa efectueze zboruri fara escale pe o distanța de peste 15 mii de kilometri, cu o capacitate de 853 de pasageri la bord, menționeaza RIA Novosti. Urmariți acest filmuleț cum a decurs aterizarea aeronavei A380-800…

- Ministrul Educației a precizat ca va solicita Inspectoratelor Școlare organizarea de noi simulari pentru elevii afectați de boicotul cadrelor didactice. Valentin Popa a mai spus și ca se va verifica daca protestul profesorilor a fost unul legal sau au fost incalcate atribuțiile din fișa postului. Ministrul…

- Romania va plati in 2018 peste 10 miliarde de lei doar pentru dobanzi si comisioane la datoria externa, potrivit proiectiei serviciului datoriei publice guvernamentale efectuate de Ministerul Finantelor. Situatia era valabila inaintea ultimei luni din 2017 dar, intre timp, obligatiile ar fi…

- Factorii de decizie ai Directiilor regionale Nord, Vest si Sud ale Poliției de Frontiera a Republicii Moldova si echipa manageriala a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, Romania, s-au reunit intr-o ședința ordinara, care a avut loc in or. Costești.

- Mii de suceveni au cazut victime virozelor respiratorii specifice sezonului rece, in perioada 18-25 februarie a.c. fiind raportate la Direcția de Sanatate Publica (DSP) Suceava peste 3.700 de cazuri de viroze respiratorii, gripe si pneumopatii acute.Situația cazurilor de viroze, intocmita de DSP ...

- In ultimele 24 de ore, echipele de salvatori și pompieri din țara au intervenit in noua cazuri, pentru deblocarea mijloacelor de transport, dintre care patru microbuze. Intervențiile au avut loc in raioanele Ungheni, Caușeni, Orhei, dar și UTA Gagauzia.

- DRDP Constanta a transmis, cu putin timp in urma, situatia drumurilor judetene, astazi, 1 martie ora 14.00 : Sectia Harsova DJ 223 : DN2A Hanu Morilor ndash; Horia ndash; Closca ndash; Saraiu ndash; Dulgheru ndash; Vulturu ndash; Runcu rarr; deschis pe 1 fir cu refugii DJ 223 : DN2A Hanu Morilor ndash;…

- Traficul rutier continua sa fie blocat in judetul Calarasi. Conform Centrului Infotrafic miercuri, la ora 15.30, 6 drumuri nationale si 23 de drumuri judetene erau inchise din cauza viscolului.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului, in judetul Constanta, si zonele limitrofe este urmatoarea:Drumuri cu circulatie intrerupta:Autostrazi:A2 Bucuresti ndash; Constanta;A4 Ovidiu ndash; Agigea;Drumuri nationale: Judetul Calarasi…

- Simona Halep a revenit, incepand e astazi, pe prima poziție in clasamentul WTA, care a pus și o diferența considerabila fața de locul 3. Romanca a facut rocada cu daneza Caroline Wozniacki. Halep a adunat 7965 de puncte, in timp ce Wozniacki are doar 7525. Pe locul 3 este iberica Garbine Muguruza, cu…

- ACCIDENT CUMPLIT dupa o urmarie ca-n FILME. Masina de politie, lovita frontal de un autoturism. Un politist si doi pasageri au fost raniti O masina de politie a fost lovita frontal de un autoturism pe DN24 A, in impact fiind raniti atat un politist, cat si doua persoane din masina care a provocat accidentul.…

- Consiliul Afacerilor Externe al Uniunii Europene va discuta situatia actuala din Republica Moldova, precum si alte probleme, luni, 26 februarie. Ministrii de externe ai UE vor dezbate implementarea Zonelor de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzator, angajamentul UE cu Moldova si viitoarele perspective…

- Astazi s-a desfașurat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dambovița ședința Comisiei de Dialog Social Dambovița, prezidata de domnul jr. Post-ul Situația comasarii unitaților de invațamant din județul Dambovița, incepand cu anul școlar 2018-2019 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a solicitat ca in cadrul urmatorului summit NATO, siguranța de la Marea Neagra sa fie discutata separat. Fifor spune ca securitatea din zona nu se imbunatațește, ci primește noi valențe avand in vedere militarizarea Peninsulei Crimeea. Ministrul Apararii a solicitat…

- Dupa ora 16.00, la țara, oamenii nu mai gasesc picior de polițist. Cel puțin in cele 5 comune unde au fost reporterii TVR. Situația a aparut dupa ce Ministerul de Interne a scos sporul de permanența de 40 la suta acordat polițiștilor.

- Doi schiori elvetieni de freestyle sunt primii sportivi afectati de norovirus, la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang , scrie Reuters, citata de Agerpres, in timp ce numarul cazurilor confirmate a depasit 200. Un purtator de cuvant al delegatiei elvetiene a mentionat ca unul dintre cei infectati…

- Locomotiva unui tren cu 50 de pasageri la bord s-a defectat și a ramas blocata pe calea ferata care leaga Targu Jiu de Craiova. O alta locomotiva a fost trimisa in ajutor, anunța autoritațile. Locomotiva trenului Regio 2092 s-a defectat, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane. Trenul a ramas blocat…

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare.

- Amanarea dezbaterii pentru investitura separatistului Carles Puigdemont de catre Parlamentul catalan a dus la aparitia unor indoieli in tabara acestuia si la obstacole in calea revenirii lui la putere. Iata care sunt scenariile posibile in saptamanile urmatoare pentru Catalonia, care ramane fara guvern…

- Un autobuz care transporta pe aeroportul din Frankurt pasageri de la avionul cu care sosisera catre terminal a intrat joi în coliziune cu un camion pe platforma aeroportului, în urma accidentului soferul autobuzului si 13 pasageri fiind raniti, informeaza

- Aveți mare grija cat timp va lasați copiii in fața televizoarelor, tabletelor ori telefoanelor inteligente. Excesul de tehnologie la varste foarte mici poate duce la tulburari din spectrul autist, spun medicii psihiatri.

- Formularul 600 poate fi depus la Fisc pâna la 31 martie, și nu 31 ianuarie, așa cum era pâna acum. Amânarea depunerii acestei declarații a fost facuta luni. În plus, celebrul deja formular 600 care trebuie depus la Fisc ar putea fi eliminat. În…

- CFR Calatori a vandut bilete cu loc intr-un vagon-fantoma. Situație fara precedent, creata de CFR calatori, dupa ce trenul IR 1582, pe ruta Constanța-București Nord, a ramas in mod inexplicabil fara un vagon. Astfel, CFR Calatori a vandut bilete la vagonul nr. 5 al acestui tren, care a fost desființat…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- Directorul Aeroportului International Avram Iancu Cluj-Napoca, David Ciceo, a declarat vineri într-o conferinta de presa ca cel mai important obiectiv este în acest moment extinderea pistei. “Avem un plan de dezvoltare a infrastructurii în trei etape. Cel mai important…

- Petre Toba, fostul sef al Politiei Romane, a declarat, vineri, ca Bogdan Despescu, inspectorul sef IGPR, si Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri, nu au nicio vina pentru situatia din institutie, mentionand ca politistii si cetatenii sunt cei care au de suferit din cauza imaginii create.

- Un milion de romani vor face drumuri la ghisee pentru a-si plati singuri contributiile la sanatate si pensii. Odata cu noua revoluție fiscala, a aparut un nou formular care trebuie depus la Fisc, pana la finalul acestei luni. Este vorba despre formularul 600. Afectati sunt toti cei care au…

- Reprezentantii Asociatiei ”Pro Infrastructura”, care monitorizeraza lucrarile derulate pe autostrazile din Romania, considera ca decizia privind amanarea deschiderii lotului 3 de pe A10 este o ”crima la adresa soferilor”.

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite a discutat, marti, despre situatia umanitara din orasului sirian Raqqa, in urma eliberarii acestuia de sub controlul teroristilor, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vassili Nebenzia, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Fostul premier Victor Ponta spune ca nu se pronunta in legatura cu situtia din PSD, pentru ca este inutil, iar el a vazut de atatea ori filmul de astazi, cand Liviu Dragnea si-a exprimat sustinerea fata de Sorin Grindeanu, Adrian Tutuianu, Catalin Ivan, Valeriu Zgonea si fata de el.

- Haos pe aeroportul JFK din New York. Mii de pasageri sunt blocati ca urmare a anularii zborurilor din cauza conditiilor meteo dificile. Doua avioane s-au acroșat in zona portilor de imbarcare.Mai exact, o aeronava a unei companii chineze a agatat coada unui avion kuweitian.

- In data de 3 ianuarie, cetateanul B.V.S., domiciliat in Baia Mare, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Maramures in vederea sustinerii probei de examinare practica pentru obtinerea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.…

- Peste 75% din medicii de familie din toata tara au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate. In judetul Calarasi, 30 dintre cei 118 medici de familie nu au semnat aceste documente, iar in prezent nu elibereaza retete compensate. Situatia afecteaza…

- Lista locurilor de munca vacante disponibile la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, care pune la dispozitia somerilor 113 locuri de munca. Situatia locurilor de munca disponibile incepand cu data de 03 Ianuarie 2018 poate fi consultata: LMV_03.01.2017

- Transferurile de petrol din nave ruse in ambarcatiuni nord-coreene au avut loc in octombrie si noiembrie. Aprovizionarea Coreei de Nord cu petrol din Rusia constituie o incalcare a rezolutiilor Natiunilor Unite, afirma oficialii citati. "Nave ruse au efectuat transferuri de produse petroliere…

- Lista locurilor de munca vacante disponibile la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, care pune la dispozitia somerilor 187 locuri de munca. Situatia locurilor de munca disponibile incepand cu data de 28 Decembrie 2017 poate fi consultata: LMV_28.12.2017

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite dupa ce o nava elvetiana de pasageri care naviga pe Rin s-a ciocnit marti seara de pilonul unui pod rutier in apropiere de Duisburg, in vestul Germaniei, scrie digi24.ro.

- Milioane de crestini din intreaga lume se pregatesc sa intampine duminica seara Craciunul, cu ochii atintiti spre Betleem, loc al nasterii lui Iisus potrivit traditiei crestine, unde festivitatile sunt umbrite de tensiunile din jurul recunoasterii SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Billel Omrani (24 de ani) e subiectul ultimului scandal dintre CFR Clus si FCSB. Dupa ce Becali a anuntat ca s-a inteles cu varful francez si-l va transfera liber de contract, CFR a raspuns prin vocea lui Bogdan Mara, care acuza ca ceea ce a facut finantatorul vicecampioanei e ilegal. …

- "Theresa May l-a informat pe presedintele american despre ultimele progrese in negocierile privind Brexit-ul", a declarat un purtator de cuvant al Downing Street. "Ei au cazut de acord asupra importantei de a obtine rapid un acord comercial bilateral" dupa retragerea britanica din UE, a adaugat el.Aceasta…