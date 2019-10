Aeroportul Henri Coandă a efectuat un exerciţiu de gestionare a apariţiei unui pasager bolnav de ebola Reprezentanti ai mai multor institutii au participat marti pe Aeroportul International Henri Coanda la un exercitiu de gestionare a unei situatii de urgenta determinate de identificarea unui pasager suspect de infectie cu virusul febrei hemoragice ebola, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB).

Sursa foto: CNAB

Exercitiul a urmarit verificarea capacitatii organizatorice si a modului de cooperare inter-institutionala pentru protejarea si salvarea vietilor omenesti, precum si antrenarea efectivelor pentru executarea operatiunilor de interventie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

