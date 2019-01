Aeroportul Heathow din Londra a anulat toate zborurile din cauza unor drone

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana olandeza KLM a decis sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei furtuni care este programata sa loveasca marti Olanda, transmite Reuters. Din cauza vântului puternic "va fi utilizată…

- Vremea rea a determinat compania aeriana olandeza KLM sa anuleze 159 de zboruri europene programate pentru ziua de marti, spre si dinspre aeroportul Schiphol din Amsterdam. O furtuna puternica este asteptata sa loveasca, marti, Olanda. Din cauza vantului puternic, "va fi utilizata doar o singura…

- Un avion plin cu 182 de pasageri a aterizat de urgenta aseara acolo, pentru a evita viscolul puternic din Grecia. Aeronava decolase din Londra si trebuia sa ajunga la Salonic, insa zborul a fost intrerupt in vestul Romaniei. Acolo unde pasagerii si-au petrecut si noaptea, in aeroport.

- "Cursa Munchen-Sibiu programata pentru sosire la ora 0,55 a fost deviata la Timisoara din cauza conditiilor meteorologice, respectiv vizibilitatii scazute generate de ceata. Pasagerilor le-a fost asigurat transferul la Sibiu cu autocarul. Din acest motiv a fost anulata si cursa Sibiu-Munchen programata…

- Aeroportul Gatwick din Londra s-a redeschis dupa ce a fost inchis mai bine de 24 de ore din cauza unor drone ridicate in apropierea pistei de aterizare. Reprezentanții aeroportului susțin ca, in timpul in care Gatwick a stat inchis, 765 de zboruri au fost suspendate, adaugand ca s-au permis din nou…

- Al doilea cel mai mare aeroport din Londra, Gatwick, a suspendat zborurile in noaptea de miercuri spre joi dupa ce in zona s-a constatat prezența unor drone care perturbau avioanele, scriu agențiile de presa. Toate zborurile au fost suspendate pana la investigarea acestor sesizari, se mentioneaza…

- Zborurile spre Dortmund, Tel Aviv si Munchen au decolat cu intarziere de pana la 100 de minute, marti dimineata, de pe Aeroportul International Sibiu, din cauza procesului de degivrare. Cursele spre si dinspre Munchen, programate in cursul noptii, au fost anulate.

- Un pachet suspect a fost detonat, miercuri, langa Palatul Parlamentului din Londra. Strazile din jurul Parlamentului au fost inchise, miercuri dupa-amiaza, dupa descoperirea unui pachet suspect. Angajații din cladirea Ministerului Apararii, care au vedere la râul Tamisa, au fost rugați…