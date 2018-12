Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters, scrie news.ro.citește…

- Haos pe aeroportul Gatwick din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie, dupa ce toate zborurile au fost anulate din cauza unor drone. Autoritațile sunt in alerta, pentru ca exista indicii clare ca dispozitivele de zbor nu au intrat intamplator in zona aeroportului.

- Traficul aerian este paralizat pe aeroportul Gatwick din Londra, unul dintre cele mai aglomerate din Marea Britanie! Aeronavele raman la sol, iar cele care urmau sa aterizeze au fost directionate catre alte aeroporturi, dupa ce trei drone au zburat in apropiere de piste

- Chiar acum inainte de Craciun cand mii de oameni zboara catre casele lor, au fost nevoiti sa ramana care in avion si sa astepte ore intregi care in aeroport in salile de asteptare. Aeroportul fiind inchis din cauza catorva drone ce au ajuns in spatiul de decolare al aeroportului Gatwick de langa Londra!…

- Aeroportul Gatwick a sfatuit calatorii sa verifice situatia zborurilor joi dupa ce au fost depistate mai multe drone zburand deasupra aeroportului, lucru care a dus la suspendarea mai multor zboruri, scrie The Guardian.

- Zeci de romani sunt blocati pe cel de-al doilea cel mai mare aeroport din Marea Britanie. Oamenii ar fi trebuit sa urce cu mai bine de 4 ore in urma la bordul unui avion WizzAir cu destinatia...

- Zborurile de la aeroportul Gatwick, al doilea cel mai aglomerat din Marea Britanie, au fost suspendate, miercuri seara, dupa ce doua drone au fost observate zburand in apropierea unei piste a aeroportului, informeaza cotidianul The Guardian.

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a respins criticile presedintelui SUA, Donald Trump, referitoare la Acordul pe tema Brexit, subliniind ca Londra va putea avea tratate comerciale bilaterale, informeaza Mediafax."Documentul privind viitoarele relatii cu UE identifica in mod clar ca Marea…