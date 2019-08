Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Munchen a fost evacuat, marti, din cauza unui incident de securitate, iar 130 de zboruri au fost anulate, anunta autoritatile germane, citate de site-urile Merkur.de si BR.de, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Și-a facut harakiri! Demisie din Guvernul Dancila Mii de pasageri…

- Aeroportul din Munchen a fost evacuat, marti, din cauza unui incident de securitate, anunta autoritatile germane, potrivit BR.de, citeaza mediafax.ro.Mii de pasageri au fost evacuati din Terminalul 2 al Aeroportului din Munchen, pentru cautarea unui individ suspect.

- Politia a evacuat marti o parte a aeroportului din Munchen, sudul Germaniei, dupa ce o persoana a trecut prin punctul de control fara sa fi fost examinata corespunzator, informeaza dpa potrivit Agerpres. Toti pasagerii de la Terminalul 2 au fost obligati sa treaca din nou prin punctul de control.…

- Un parc de distractii din sud-vestul Germaniei a fost nevoit sa inchida un carusel inaugurat recent dupa ce s-a constatat ca forma bratelor metalice ale instalatiei seamana, atunci cand este privita de la...

- Principalele dispozitii ale legii ucrainene adoptate in aprilie si care extinde cotele limbii ucrainene in audiovizual au intrat in vigoare martea aceasta."Discursul nostru nu este impotriva limbii ucrainene", pentru ca fiecare stat are drept la limba sa nationala, insa "dorim sa-i aparam…

- Patru localitati si aproximativ 1.000 de persoane au fost evacuate in urma extinderii focului, din cauza unor rafale puternice de vant si unei vegetatii uscate, in pofida desfasurarii unor bombardiere cu apa si unor sute de pompieri.Inchis in 2015, fostul poligon de antrenament si manevre…

- Sute de persoane au fost evacuate, marti, dintr-un tren blocat in gara Aeroportului din Dusseldorf (vestul Germaniei), din cauza defectarii sistemului de aer conditionat pe fondul temperaturilor foarte ridicate, scrie digi24.

- Potrivit unui comunicat al IGPF, sambata dimineata, la ora 03,20, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat (judetul Dolj), s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc la volanul unui autocamion marca Volvo, inmatriculat in Turcia. Acesta transporta pepeni din Turcia in Germania. In…