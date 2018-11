Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Institutul de Boli Cardiovasculare (IBCV) din Timișoara va fi mare sarbatoare, intrucat va fi marcat un sfert de secol de la inființarea ... The post De 25 de ani, la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara se salveaza vieți in fiecare zi appeared first on Renasterea banateana .

- Suntem primii pe lista neagra a accidentelor rutiere mortale. Pe drumurile noastre, peste 2.000 de oameni iși pierd viața in fiecare an. O situație cunoscuta pentru care autoritațile fac prea puțin.

- Centura de siguranta are rolul de a proteja pasagerii autoturismului, inclusiv șoferul. O funcție esențiala a acesteia este aceea ca reduce riscul accidentarii la coloana vertebrala, intrucat, la momentul impactului, te va ține nemișcat, in scaunul mașinii, cu spatele drept. De asemenea, prin purtarea…

- O autospeciala de interventie cu o scara de 42 de metri a ajuns, de cateva zile, la pompierii din Teleorman. A fost cumparata de IGSU printr-un proiect cu finantare europeana. Noua achizitie va deservi intreg judetul.

- Peste 60 de cetațeni au participat astazi la campania de donare de sange organizata de TNL Campia Turzii impreuna cu Asociatia Liberalism pentru Comunitate. A treia editie a campaniei „Doneaza

- Teo Trandafir crede ca banii aduc fericirea. Cu o condiție: sa-i folosești ca sa faci bine. „Coroborați cu generozitatea, cu empatia, cu experiența personala, care iți arata cat de mult poți suferi daca nu ești ajutat, banii reprezinta o parghie foarte importanta, sa nu fim ipocriți”, spune vedeta Kanal…

- Sangele nu poate fi inlocuit cu altceva, avand in vedere structura comlexa și funcțiile multiple pe care acesta le indeplinește in organism, și nici nu poate fi cumparat de la farmacie. Trebuie daruit de cineva. Zilnic este nevoie ca un numar suficient de persoane sa doneze sange. Administrarea de sange…

- Elevi, studenti, programatori, judecatori, pompieri, corporatisti, oameni cu diverse meserii si de varste diferite au ales sa fie parte a proiectului "Exista un erou in fiecare dintre voi" si sa vina in sprijinul specialistilor de pe echipajele de ambulanta, reusind prin interventia lor sa salveze vieti.…