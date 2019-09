Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mexican de Externe, Marcelo Ebrard, a declarat vineri ca țara sa nu se așteapta ca Statele Unite sa impuna tarife vamale pentru produsele importate din Mexic deoarece autoritațile de la Ciudad de Mexico au reușit sa reduca semnificativ migrația ilegala catre SUA, potrivit Mediafax.Aflat…

- Noul ambasador al SUA a ajuns vineri in Mexic, dupa ce postul a fost vacant timp de peste un an iar cele doua tari au reusit sa reduca tensiunile pe tema migratiei, relateaza dpa. "Vin aici sa ascult si sa invat", a declarat Christopher Landau, un avocat de 55 de ani fara experienta in diplomatie, la…

- Cercetatoarea mexicana Sandra Pascoe a dezvoltat un nou material pe baza de suc extras din nopal - numele utilizat in mod obisnuit pentru Opuntia cacti - din care se pot fabrica apoi ambalaje de unica folosinta nepoluante."Pulpa este presata pentru a obtine un suc pe care il folosesc ulterior",…

- Indivizi inarmați au furat sute de monede comemorative din aur, in valoare de peste 2 milioane de dolari, dintr-un sediu din Ciudad de Mexico al Casa de Moneda, monetaria naționala a Mexicului, a anunțat poliția, potrivit postului BBC News, scrie Mediafax.

- "Arestarile nu sunt proportionale cu caracterul pasnic al protestelor, care au fost declansate de excluderea unor candidati independenti de la alegerile municipale", a declarat duminica o purtatoare de cuvant a MAE de la Berlin, precizand ca Germania asteapta o "eliberare rapida" a tuturor manifestantilor…

- Vicepresedintele Sindicatului National al Politistilor din Romania, Bogdan Banica, sustine ca a sistemul s-a blocat atunci cand a incercat sa testeze aplicatia de localizare a apelurilor de urgenta. El spune ca un superior din IPJ Suceava l-a dat afara din incaperea in care facea testarea.

- O femeie a fost arestata dupa ce și-a impușcat iubitul intr-un restaurant dintr-un centru comercial din Ciudad de Mexico. Incident tragic intr-un centru comercial din Plaza Artz Pedregal, din Ciudad de Mexico. O femeie a intrat inarmata intr-un restaurant din centrul comercial, unde l-a impușcat mortal…

- Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii, care are loc pe circuitul de la Silverstone, va ramâne pe calendarul competitional si în perioada 2020-2024, au anuntat miercuri organizatorii în cadrul unei conferinte de presa, scrie AFP, citata de Agerpres.Anuntul a fost facut în…