Consiliul Județean Brașov vrea sa lanseze pana la finalul acestei luni licitația in vederea proiectarii și construcției terminalului de pasageri de la Aeroportul Ghimbav. Investiția in acest terminal este estimata la 22 de milioane de euro, informeaza BizBrașov. Despre aeroportul Brașov s-a vorbit mult in ultimii 15 ani, dar lucrarile au inceput in 2012, iar pista a fost realizata acum patru ani și pana de curand proiectul a stagnat. Consiliul Judetean si-a propus ca Aeroportul International Brasov sa fie functional in anul 2020.