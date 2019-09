Aeroportul Baneasa va fi redeschis in mai 2020, dupa o investitie de peste 55 de milioane de lei

Stiri pe aceeasi tema

- TAROM pregateste deschiderea rutelor de lung-curier catre China si Statele Unite (America de Nord), iar din octombrie incepe schimbarea flotei de ATR-uri, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, prezent la semnarea contractului de reabilitare si refunctionalizare a interioarelor cladirilor…

- Contractul de reabilitare si refunctionalizare a interioarelor cladirilor A, B si Rotonda de la Aeroportul international Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu, in valoare de 55,5 milioane de lei, a fost semnat luni, iar capacitatea de trafic se va mari la 350 de pasageri/ora, astfel incat o parte din traficul…

- Aeroportul Baneasa va fi modernizat și reabilitat in termen de opt luni, a anunțat directorul Companiei Naționale Aeroporturi București. Contractul de executare al lucrarilor a fost semnat luni in prezența ministrului transporturilor, Razvan Cuc. Contractul de ”Reabilitare si refunctionalizare a interioarelor…

- Primaria Cugir a semnat miercuri contractul de execuție a centurii ocolitoare a localitații Vinerea iesi, astfel incat localitatea va fi ”scutita” de taficul zilnic spre oraș, inclusiv spre zonele industriale ale acestuia. Contractul de execuție a fost atribuit firmei S.C. Elis Pavaje, caștigatoare…

- Luni, 9 septembrie 2019, in prima zi de școala, in localitatea Dragomirești a fost inaugurata Școala Gimnaziala ”Liviu Rebreanu”, unitate de invațamant care a fost construita in anul 1950 și care pana in 2017 cand au inceput lucrarile de reabilitare nu a fost modernizata. Investiția in suma de 3,5 milioane…

- Enel, prin filiala sa de energie regenerabila Enel Green Power Chile, a anuntat ca a inceput constructia noii sale centrale fotovoltaice solare Campos del Sol, care, cu o capacitate instalata de aproximativ 382 MW, urmeaza sa fie cea mai mare centrala solara din Chile atunci cand va fi finalizata.

- Liceul Teroretic Teiuș va fi reabilitat termic, printr-o investiție de peste 2,3 milioane de lei. Astfel se dorește crearea unui mediu educațional cu un grad minim de confort care sa le permita elevilor și cadrelor didactice sa iși desfașoare activitatea in condiții optime. In cadrul proiectului se…

- Licitatia vizeaza achizitia de servicii de ”intretinere periodica multianuala – covoare asfaltice executate la cald pentru reteaua de drumuri nationale din cadrul D.R.D.P. Iasi, anul I- anul III, Lot 1 – 3”.Contractul, evaluat la 213,9 milioane lei (45,25 milioane euro), fara TVA, este…