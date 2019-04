Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul transporturilor, Razvan Cuc, ii vede pe strainii care lucreaza la autostrazi drept „șmecheri, cu doua mape, care vor bani nemunciti”. Ministrul a vrut sa puncteze situația companiilor straine care caștiga licitațiile pentru construcția de autostrazi iar apoi concesioneaza lucrarile efective…

- Romania are deja un studiu de fezabilitate facut pentru tronsonul CFR Oradea-Episcopia Bihor-Cluj, care va face jonctiunea cu calea ferata de mare viteza catre Budapesta, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, precizand ca in acest an va fi lansata proiectarea si executia.

- Contractul de construire a Centurii Mihailesti cu firma spaniola Copisa Constructora va fi reziliat in cursul zilei de joi, a anuntat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, aflat la intr-o vizita de lucru. Compania Nationala de Administrare a...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat vineri, la Bacau, in timpul protestului de 15 minute pentru construcția de autostrazi, ca angajații și firmele care au contracte pentru construcția de drumuri nu au timp sa stea, așa ca muncesc, dar ca e dreptul fiecaruia sa protesteze, transmite…

- Aflat in județul Alba pentru a verifica stadiul de realizare al obiectivelor de investiții din infrastructura feroviara, situate pe șantierele deschise pe Coridorul IV paneuropean Coșlariu – Vințu de Jos, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a primit promisiuni din partea constructorilor ca lucrarile…

- Deputatul PSD Florin Tripa se arata ingrijorat de starea avansata de degradare in care se afla trecerile de cale ferata de la Zimand si respectiv Chisineu-Cris. In consecinta, parlamentarul social-democrat intentioneaza sa adreseze, in aceasta saptamana, o solicitare oficiala ministrului Transporturilor,…

- Costin Mihalache a fost numit, in urma cu cateva zile, director general al CFR SA. Noul manager al societatii care administreaza calea ferata din tara noastra a fost consul al Romaniei la Beijing si nu e strain de interesul in crestere al chinezilor de a dezvolta proiecte de infrastructura feroviara…