- Aeroportul International „Traian Vuia” din Timișoara anunța ca a inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, un trafic aerian de 225.120 de pasageri, in creștere cu 12,2 la suta. Ruta interna cea mai frecventata este Timișoara-București. Potrivit unui comunicat transmis astazi de Aeroportul International…

- Traficul pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca a ajuns la doua milioane de pasageri, iar pana la sfarșitul anului se estimeaza ca numarul celor care vor tranzita aeroportul va ajunge la aproape 3 milioane. Pasagerul cu numarul doua milioane a fost premiat miercuri, potrivit Agerpres.Directorul…

- Transportul aerian de pasageri a crescut in primul semestru al acestui an cu 7,7% comparativ cu perioada similara din 2018, de la 9,943 milioane pasageri la 10,709 milioane pasageri, conform datelor centralizate e Institutul National de Statistica. Cele mai mari ponderi in ceea ce priveste…

- Companiile care opereaza în domeniul hotelier înregistreaza creșteri pe toate planurile, arata un studiu realizat de Termene.ro. Astfel, veniturile totale ale firmelor din domeniul hotelier au fost de peste 5,5 miliarde lei în anul 2018, în creștere cu 10% fața de anul anterior…

- Peste o tona de cocaina si 3 milioane de euro in bani si bunuri au fost confiscate in cadrul unei operatiuni internationale impotriva unei retele de traficanti din Balcani, a anuntat joi agentia de politie a UE, relateaza dpa.Reteaua criminala este suspectata ca a exportat droguri din America…

- Indicele BETPlus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, era pe plus cu 0,05%, in timp ce indicele BET-FI al SIF-urilor se deprecia cu 0,15%.De asemenea, BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, inregistra o crestere de 0,22%.Indicele…

- De ce s-au blocat Facebook, Instagram si WhatsApp? Ce s-a intamplat cu rețelele sociale? Milioane de utilizatori Facebook, Instagram si WhatsApp nu au putut vedea ori incarca poze si videouri. Au patit-o oameni din America de Nord, Japonia ori Europa, inclusiv Romania, informeaza stirileprotv.ro. Problemele…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar valoarea tranzactiilor a fost de 63,17 milioane de lei (13,34 milioane de euro), anunța AGERPRES. Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor,…