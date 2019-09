Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat vineri, intr-o postare pe Facebook, ca va construi la Giurgiu unul dintre cele mai mari aeroporturi private din Europa. Compania care se va ocupa de constructia aeroportului este din Emiratele Arabe, iar la proiect va contribui si Guvernul. Badalau sustine…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, 26 august 2019, pe Ekaterina Zaharieva, viceprim ministru pentru reforma justitiei si ministru al afacerilor externe al Republicii Bulgaria, aflata in vizita la Bucuresti.Vizita oficialului bulgar are loc in contextul unui an cu semnificatii in relatia…

- Promovarea prefectului de Gorj intr-un post guvernamental a fost negociata de liderii PSD Gorj cu premierul Viorica Dancila și ministrul Mihai Fifor. Mihai Weber spune ca discuțiile și propunerea lui Ciprian Florescu pentru postul de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne…

- Daniel Breaz, ministru al Culturii si interimar la Educatie, a considerat ca Holocasutul impotriva Romilor intra in categoria "momentelor mai delicate", relateaza RFI. Prezent la Monumentul Holocaustului din București, unde au fost comemorați cei peste 500.000 de romi exterminați, ministrul Breaz a…

- "Astazi, la aproape doua saptamani de la incheierea formala a mandatului nostru, putem spune cu mandrie ca avem toate motivele sa sarbatorim. Am obtinut ce ne-am propus, am dovedit eficienta, performanta, echilibru si am oferit una dintre cele mai apreciate presedintii la nivel european. Am demonstrat…

- "O sa discutam luni si la CNAIR pentru a declansa procedurile care au mai ramas, fie pentru partea de exproprieri, fie pentru partea de paduri care a mai ramas. (...) De la Bucuresti se monitorizeaza, pentru ca, repet, este un proiect foarte important, eu sunt si senator de Tulcea, lucram foarte…

- Ministrul Economiei, Niculae Badalau, a anuntat, miercuri, ca au fost redeschise trei mine in perimetrul Jolotca, din judetul Harghita, oficialul adaugand totodata ca, intr-un an, "vom avea toate minele deschise". Potrivit ministrului, în minele închise după 1989 se regăsesc…