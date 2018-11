Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ucis marti seara pe o pista a aeroportului moscovit Seremetievo de catre un avion in timpul manevrei de decolare, au anuntat miercuri fortele de ordine ruse, fara sa explice cum a ajuns victima pe pista celui mai important nod aerian al Rusiei, potrivit AFP, preluat de Agerpres.Barbatul,…

- Autoritatile franceze au confiscat un avion Boeing 737 al operatorului irlandez Ryanair chiar inaintea unei curse, pe fondul unei datorii de o jumatate de milion de euro a companiei. La bordul aeronavei, care se pregatea sa efectueze cursa Bordeaux-Londra, se aflau 149 de pasageri. Acestia au fost obligati…

- O racheta Soyuz-2.1b a fost lansata cu succes joi de pe cosmodromul Plesetk din Rusia pentru a plasa pe orbita un satelit militar in cadrul primei misiuni ce a implicat un vehicul spatial rusesc dupa incidentul din 11 octombrie, cand doi astronauti care urmau sa ajunga pe Statia Spatiala Internationala…

- SRI a sesizat DIICOT in legatura cu publicarea unui document de D. Valcov Darius Vâlcov. Arhiva Foto: gov.ro. Serviciul Român de Informatii a sesizat, potrivit unor surse judiciare, DIICOT în legatura cu publicarea de catre Darius Vâlcov, consilier al premierului…

- Vicepremierul rus Iuri Borisov a anuntat joi ca zborurile spatiale cu oameni vor fi suspendate pe durata desfasurarii anchetei pentru stabilirea cauzelor defectiunii ce a determinat aterizarea fortata a capsulei Soiuz cu doi astronauti la bord, a transmis agentia Interfax preluata de Reuters.…

- O aeronava militara ruseasca cu 14 persoane la bord a disparut de pe radar in noaptea de luni spre marti, in timp ce zbura in spatiul aerian al Siriei, deasupra Marii Mediterane, au transmis reprezentantii Ministerului Apararii din Rusia. "Conexiunea cu echipajul aeronavei I1-20 a fost pierduta…

- Reprezentantii turneului de la Madrid, patronat de Ion Tiriac, au confirmat ca au batut palma cu autoritatile pentru a pastra turneul de tenis in Capitala Spaniei. Dupa ce Ion Tiriac a amenintat in mai multe randuri ca va muta turneul daca nu i se vor indeplini conditiile, lucrurile s-au calmat. Feliciano…