- Politistii s-au deplasat la locul incidentului, iar echipele de genisti analizeaza originea coletului.Incidentul are loc la doua zile dupa atacurile armate comise in doua moschei din orasul neo-zeelandez Christchurch si soldate cu 50 de morti si 50 de raniti. loading...

- Una sau mai multe persoane au atacat, vineri, doua moschei in Christchurch, cel mai mare oraș din Insula de Sud a Noii Zeelande, ucigand cel puțin 49 de persoane. Cronologia atacului arata in in 15 minute, atacatorul de la moscheea Al Noor a omorat 41 de persoane și a ranit alte cateva zeci. Trei suspecți…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca intre 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- ​Autoritațile irlandeze au anunțat vineri seara ca raspund unui incident armat în zona Ballymagroarty din orașul Londonderry, situat în nord-vestul provinciei britanice Irlanda de Nord, relateaza Reuters citat de Mediafax.„Polițiștii se afla la locul unui incident armat în…

- Politia britanica a evacuat luni un supermarket Asda situat in Chelmsford, sudul Angliei, in urma primirii unor informatii privind prezenta unui pachet suspect, transmite Reuters preluata de Agerpres. Politia a anuntat ca a contactat expertii genisti din cadrul Ministerului Apararii britanic…