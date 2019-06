Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a interceptat si distrus joi o drona incarcata cu explozibili provenita din Yemen, a declarat purtatorul de cuvant al coalitiei anti-rebeli care este angajata militar in Yemen sub comandament saudit, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro."O drona incarcata cu explozibili lansata…

- Doua rachete trase in directia orasului saudit Mecca de catre rebelii din Yemenul vecin au fost interceptate, au relatat marti media saudite intr-un moment in care tensiunea creste in Golf, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al coalitiei care lupta impotriva rebelilor in Yemen si care este condusa…

- Patru persoane au fost ranite in a doua zi de Paște, dupa ce șoferul unui autobuz din linia 163, fara calatori, a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat intr-un imobil de pe Soseaua Orhideelor din sectorul 6 al Capitalei.

- FBI asista Departamentul pentru Siguranța Publica din orasul californian Sunnyvale dupa ce o mașina a intrat, marti seara, in opt pietoni marți seara, au spus autoritațile, potrivit abc7news.com. FBI nu a deschis o investigație și cazul a ramas Departamentului de ...

- Trei persoane au fost ranite sambata, in jurul orei 19:00, in urma unui accident rutier produs pe DN 74, intre Alba Iulia și Zlatna, in zona localitații Presaca Ampoiului. Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat pe DN 74 la km 81 (Gura Ursului) din cauza unui accident rutier cu doua autovehicule…

- Cel putin patru copii au fost ucisi sambata dimineata de o racheta care a lovit scoala unde invatau, in sud-estul Afganistanului, relateaza DPA. Autoritatile provinciale au anuntat ca atacul s-a...