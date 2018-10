Aeroport de dimensiuni impresionante în Polonia. Va costa 19 miliarde de euro Directorul general al companiei aeriene poloneze LOT, Rafal Milczarski, a afirmat ca tara si compania pe care o conduce au nevoie de un nou aeroport modern, in zona satului Baranow, la 40 de kilometri est de Varsovia, potrivit News.ro . Noul proiect va include terminale, hangare si piste, iar dupa constructia de noi linii feroviare si autostrazi, valoarea acestuia va atinge 70 de miliarde de zloti (19 miliarde de dolari), urmand sa deserveasca 45 de milioane de pasageri pe an si sa rivalizeze aeroporturile Heathrow din Londra, Charles de Gaulle din Paris si Schiphol din Amsterdam. ”Europa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

