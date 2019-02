Aeronavă doborâtă. Rusia, decizie de ultimă oră "Dialogul nostru nu s-a intrerupt, inclusiv la nivel politic. (...) Ne referim la acele probleme, suntem gata de discutii", a spus Grusko. Comentariile oficialului rus au urmat la o zi dupa ce Ministerul de Externe olandez a anuntat ca este "tot mai increzator" ca Rusia va trimite reprezentanti la discutii private despre doborarea avionului. Rusia neaga orice implicare Rusia neaga orice implicare

Aeronava Malaysian Airlines a fost doborata in iulie 2014, deasupra teritoriului controlat de separatistii pro-rusi din estul Ucrainei. Toti cei 298 de pasageri si membri ai echipajului au fost ucisi;… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este gata sa inceapa un dialog cu Olanda despre doborarea avionului Malaysian Airlines MH17, a declarat vineri ministrul adjunct de externe Alexandr Grusko agentiei Interfax, preluata de Reuters. "Dialogul nostru nu s-a intrerupt, inclusiv la nivel politic. (...) Ne referim la acele probleme,…

- Rusia este gata sa ajute SUA sa avanseze in negocierile lor cu talibanii privind retragerea trupelor americane din Afganistan, potrivit agentiei RIA, care citeaza Ministerul rus de Externe, relateaza joi Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Italianul care practica medicina fara studii,…

- Ministerul rus de Externe a condamnat dur sancțiunile impuse de SUA impotriva companiei venezuelene de petrol și gaze PDVSA. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov le-a numit „ilegitime și ilegale”, dar și „cinice”. Potrivit lui Lavrov, Rusia va face totul pentru susținerea președintelui venezuelean…

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca Statele Unite nu au oferit nicio dovada care sa demonstreze ca Moscova a incalcat Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa a anuntat ca Rusia este pregatita sa discute despre aceasta problema, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Moscova nu intentioneaza sa raspunde Kievului cu aceeasi moneda masurii prin care acesta a interzis intrarea pe teritoriul ucrainean a barbatilor rusi cu varste cuprinse intre 16 si 60 de ani, a anuntat vineri Ministerul rus de Externe, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Kievul…

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa.Rusia 'va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si…

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa. Rusia ''va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii…

- Feticu, care este autoarea unui roman intitulat Tascha inspirat din furtul a sapte tablouri din muzeul Kunsthal comis de niste romani in 2012, romanul fiind publicat in 2015, a declarat telefonic pentru www.nrc.nl ca in urma cu zece zile a primit o scrisoare anonima in limba romana in care i se ofereau…