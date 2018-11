Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.000 de tone de deșeuri, inclusiv mase plastice, au ars in incendiul izbucnit duminica dupa-amiaza, la un depozit din zona Mimiu. Mai multe echipaje de pompieri inca acționeaza, luni dimineața, pentru lichidare.

- In perioada 15 – 16 octombrie, intre orele 23.00 – 03.00, APA NOVA Ploiesti va asigura alimentarea cu apa potabila la presiune scazuta in cartierul Sud (strazile Mihai Eminescu, Fat-Frumos, Bobalna, Veronica Micle, Depoului, Traian Vuia, Pajurei etc.), cartierul Bariera Bucuresti (strazile Industriei,…

- Un tren a luat foc in mers luni dimineața, iar mai mulți pasageri s-au intoxicat cu fum. Incendiul a izbucnit la unul din vagoanele supraetajate ale garniturii care circula de la Ploiești catre București. Calatorii au fost evacuați in Gara Buftea și urcați in alt tren care mergea catre Gara Basarab,…

- Doua femei au murit, marti dimineata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Baicoi, judetul Prahova. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru...

- Primaria Capitalei informeaza ca, in urma incendiului de duminica dimineața din Centrul Vechi, cinci familii au fost relocate in locuințe, iar intre timp Poliția Locala a inceput o acțiune de reverificare a cluburilor și restaurantelor din zona, pentru a identifica autorizațiile de funcționare.„Primaria…

- Tatal prim-ministrului Viorica Dancila ar locui in cel mai mizerabil camin social din Ploiești, cel aflat pe Rafinorilor, in cartierul ploieștean Mimiu. Actualul premier al Romaniei ar avea, de altfel, legaturi stranse cu municipiul prahovean.