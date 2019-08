AEP recomandă votul prin corespondenţă pentru românii din străinătate şi explică paşii de parcurs Autoritatea Electorala Permanenta anunta ca pana in prezent 10.039 de alegatori romani s-au inregistrat online pe portalul www.votstrainatate.ro si ca in ultima perioada s-a inregistrat o crestere mai mare a accesarilor pentru votul prin corespondenta, relateaza agerpres. Conform unui comunicat AEP, votul prin corespondenta prezinta urmatoarele avantaje: posibilitatea de a vota de acasa printr-o procedura simpla si sigura; evitarea aglomeratiei de la sectiile de votare; evitarea costurilor deplasarii la sectia de votare.



"AEP recomanda cetatenilor cu drept de vot din strainatate sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) numarul celor care s-au inregistrat online pe portalul www.votstrainatate.ro, pana miercuri, 7 august 2019, ora 15:00, este de 8692 de alegatori romani. De asemenea, s-a inregistrat o creștere mai mare a accesarilor votului…

- 7.253 de alegatori romani s-au inregistrat online pe portalul www.votstrainatate.ro, cu aproape 2.000 mai multi decat numarul acestora din ultima comunicare, a informat luni Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). "In acest interval s-a inregistrat o crestere mai mare a accesarilor votului prin…

- Pana in prezent, 5.328 de alegatori romani s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), care le cere, totodata, cetatenilor care se inscriu online sa actioneze cu "onestitate si corectitudine", astfel incat solicitarea acestora sa reflecte…

- Pana in prezent, 5.328 de alegatori romani s-au inregistrat pe portalul www.votstrainatate.ro, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), care le cere, totodata, cetatenilor care se inscriu online sa actioneze cu 'onestitate si corectitudine', astfel incat solicitarea acestora sa reflecte…

- Alegatorii romani care doresc sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an prin corespondenta sau la o sectie de votare din strainatate mai aproape de domiciliul sau resedinta lor se pot inregistra online incepand de duminica. Potrivit AEP, inscrierea online pe portalul www.votstrainatate.ro,…

- AEP a lansat site-ul pe care romanii din diaspora se pot preinregistra pentru a vota la prezidențiale. Autoritatea Electorala Permanenta a sansat marti site-ul votstrainatate.ro, o platforma online pe care cetatenii romani din diaspora care vor sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an se pot…

- Autoritatea Electorala Permanenta lanseaza marti site-ul votstrainatate.ro, o platforma online pe care cetatenii romani din diaspora care vor sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an se pot preinregistra, informeaza Agerpres. "Asa cum arata acum initiativa legislativa trecuta de Parlament si…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se va desfasura pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai,…