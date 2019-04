Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca pe 2 mai, la ora 14,00, va avea loc la sediul institutiei tragerea la sorti a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara.



AEP reaminteste, intr-un comunicat transmis AGERPRES, ca incepand cu alegerile administratiei publice locale din anul 2016 a devenit functional Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot si de Prevenire a Votului Ilegal (SIMPV). In acest sens, in toate sectiile de votare exista un operator de calculator care verifica in sistem datele referitoare la fiecare…