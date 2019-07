Cod galben: Vijelii se reintorc in Maramures

Va fi cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata in Maramures, marti, 2 iulie, in intervalul orar 12.00-23.00. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a Moldovei, in Maramures, nordul Crisanei si local in Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta… [citeste mai departe]