AEP: Numărul cetăţenilor români înregistraţi pe portalul votstrainatate.ro - dezamăgitor de mic Numarul cetatenilor romani care s-au inregistrat ca alegatori in strainatate, in 33 de zile de functionare a portalului www.votstrainatate.ro, este 'dezamagitor de mic', arata, vineri, Autoritatea Electorala Permanenta, mentionand ca este vorba despre 13.800 de alegatori pentru vot la sectia de votare si 14.401 pentru votul prin corespondenta. Intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES, AEP atrage atentia ca mai sunt doar 13 zile pentru inscrierea pe acest portal. In context, presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, face un apel catre toti cetatenii care se afla in strainatate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

