Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca miercuri incepe perioada electorala pentru alegerea sefului statului, aceasta urmand a se incheia dupa publicarea rezultatului scrutinului in Monitorul Oficial al Romaniei. Potrivit unui comunicat al AEP, la alegerile prezidentiale din acest an, programate pe 10 noiembrie (primul tur) si 24 noiembrie (turul al doilea), se vor aplica, in premiera, o serie de modificari legislative menite "sa faciliteze exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani din strainatate si sa confere procesului electoral mai multa transparenta si acuratete".…