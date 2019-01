Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, valoarea subventiei virata de AEP in contul fiecarui partid politic in luna noiembrie este repartizata astfel: Partidul Social Democrat - 7.597.299,16 lei; Partidul National Liberal - 3.480.796,01 de lei; Uniunea Salvati Romania - 1.023.607,55 de lei;…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in luna decembrie, subventii in valoare totala de 21.317.679,94 de lei in contul partidelor politice, potrivit datelor comunicate de AEP. Conform unui comunicat transmis joi AGERPRES , valoarea subventiei virate de AEP in contul fiecarui partid politic, in…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in luna decembrie, subventii in valoare totala de 21.317.679,94 de lei in contul partidelor politice, potrivit datelor comunicate de AEP preluata de Agerpres. Conform unui comunicat transmis joi AGERPRES, valoarea subventiei virate de AEP in contul…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat subventii in valoare totala de 21.317.679,94 de lei in contul partidelor politice in luna noiembrie, potrivit datelor publicate pe site-ul AEP. Potrivit sursei citate, valoarea subventiei virata de AEP in contul fiecarui partid politic in luna noiembrie este…

- PSD va fi prezent la consultarile de miercuri dupa-amiaza cu președintele Klaus Iohannis. Anunțul a fost facut, in urma cu scurt timp, de liderul PSD. „Mergem la Cotroceni astazi. Impreuna cu mine, vor merge Robert Cazanciuc, Florin Iordache, Șerban Nicolae și Eugen Nicolicea. Aceasta va fi…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea consultari cu partidele parlamentare, miercuri, de la ora 15,00, pe tema legislatiei din domeniul Justitiei. Programul consultarilor va fi urmatorul: de la ora 15,00 - Partidul Social Democrat; ora 15,30 - Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor; ora 16,00 -…

- Este oficial! Presedintele Klaus Iohannis cheama, miercuri, partidele parlamentare la consultari privind justitia, dupa recentele critici ale Comisiei de la Venetia. PNL si USR au confirmat prezenta. Presedintele României, Klaus Iohannis, a trimis, luni, o scrisoare președinților partidelor…

- Klaus Iohannis a trimis luni, 22 octombrie, o scrisoare președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, prin care ii invita la consultari, la Palatul Cotroceni, pe tema legislației din domeniul justiției. Programul consultarilor va fi urmatorul:…